Fuerza Pública abatió a alias Dumar, uno de los hombres de confianza de Iván Mordisco

El Ejército señaló que, con la desaparición de Dumar, se reduce la capacidad de las disidencias para sostener los corredores estratégicos en el Meta y, afirman, se frenaría los asesinatos selectivos y extorsiones.

  • Alias Dumar era cabecilla de uno de los frentes de alias Iván Mordisco en el Meta. FOTO CORTESÍA
    Alias Dumar era cabecilla de uno de los frentes de alias Iván Mordisco en el Meta. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 21 minutos
bookmark

La disidencia que comanda alias Iván Mordisco volvió a sufrir un golpe militar. En zona rural del municipio del Guaviare fue abatido en combate alias Dumar, uno de los cabecillas del Bloque Martín Villa de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc.

La operación fue ejecutada por la Policía y el Ejército. Ocurrió en la tarde de este domingo en la vereda Nueva York, del municipio de El Retorno.

Lea más: ¿Quintero renunció al Pacto porque no le toleran las investigaciones que tienen por corrupción?

“Constituye un golpe significativo a las intenciones de expansión y consolidación de esta organización en el departamento del Meta, en especial en los municipios de Lejanías, Mesetas y La Uribe. La neutralización de este sujeto representa una disminución de la capacidad armada del grupo, así como la reducción de su movilidad en corredores estratégicos de la región, frenando con ello actividades delictivas como asesinatos selectivos, extorsiones contra comerciantes, ganaderos y agricultores, así como acciones terroristas en contra de la Fuerza Pública en la Orinoquía”, señaló el Ejército en un comunicado.

De acuerdo con información de inteligencia, alias Dumar tenía más de 18 años de trayectoria criminal en las disidencias de las Farc. Se había desempeñado en varios roles.

Entre 2014 y 2016 integró el extinto frente 40 de las Frac, luego hizo parte del esquema de seguridad de alias Mayimbú. En 2023 dio el salto y se convirtió en cabecilla de la estructura Jaime Martínez del Bloque Occidental.

Entérese: Develan posible plan para atentar contra alcalde de Cali y la gobernadora del Valle

Por alias Dumar la Gobernación del meta ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos, debido a su participación en actividades de reclutamiento forzado de menores en Cauca y que luego eran trasladados a zonas como Guaviare y Meta.

“Alias “Dumar” era además señalado como el principal responsable del ataque contra tropas del Ejército Nacional en Argelia -Cauca, en mayo de 2024, en el que fueron asesinados cuatro militares. También se le atribuían las confrontaciones armadas ocurridas en enero de 2025 en los departamentos de Guaviare y Meta, así como el desplazamiento y confinamiento de comunidades y de firmantes de paz en la región”, puntualizó el Ejército.

