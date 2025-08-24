Fuerza Pública abatió a alias Dumar, uno de los hombres de confianza de Iván Mordisco

La disidencia que comanda alias Iván Mordisco volvió a sufrir un golpe militar. En zona rural del municipio del Guaviare fue abatido en combate alias Dumar, uno de los cabecillas del Bloque Martín Villa de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc.

La operación fue ejecutada por la Policía y el Ejército. Ocurrió en la tarde de este domingo en la vereda Nueva York, del municipio de El Retorno.

“Constituye un golpe significativo a las intenciones de expansión y consolidación de esta organización en el departamento del Meta, en especial en los municipios de Lejanías, Mesetas y La Uribe. La neutralización de este sujeto representa una disminución de la capacidad armada del grupo, así como la reducción de su movilidad en corredores estratégicos de la región, frenando con ello actividades delictivas como asesinatos selectivos, extorsiones contra comerciantes, ganaderos y agricultores, así como acciones terroristas en contra de la Fuerza Pública en la Orinoquía”, señaló el Ejército en un comunicado.