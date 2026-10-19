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“Ni perdón ni olvido para ese criminal”: Abelardo arremete contra Benedetti, perdido hace meses

El nombre del exministro vuelve a sonar en medio del escándalo por el llamado ‘Pacto de Valledupar’, en el que se les hicieron ofrecimientos a exparamilitares a cambio de acusar al hoy presidente y a otras figuras políticas.

  • Armando Benedetti, exministro del Interior de Gustavo Petro y el presidente Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa
    Armando Benedetti, exministro del Interior de Gustavo Petro y el presidente Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa
El Colombiano
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Publicado hace 2 horas Actualizado hace 52 minutos
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El exministro del Interior Armando Benedetti lleva meses alejado del debate público y poco se sabe de él desde que terminó el Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, este lunes su nombre volvió a sonar luego de que el presidente Abelardo de la Espriella publicara un mensaje en el que lo tildó de criminal y aseguró que la justicia le dará lo que merece.

“Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria. En la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece. ¡Bienvenido a la Patria Milagro!”, escribió el mandatario.

Los señalamientos se producen después de que el periodista Melquisedec Torres revelara, en su columna del sábado en EL COLOMBIANO, detalles de las reuniones celebradas en Valledupar entre delegados del Gobierno de Gustavo Petro y exjefes paramilitares.

Puede leer: Gobierno de De la Espriella le retira a Mancuso su designación como gestor de paz

En el encuentro, conocido como el ‘Pacto de Valledupar’, a los excomandantes de las Autodefensas les habrían pedido declarar contra figuras políticas de derecha, entre ellas Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras.

En esas reuniones participaron Armando Benedetti, quien entonces se desempeñaba como ministro del Interior, y Angie Rodríguez, directora del DAPRE en ese momento. Ambos asistieron como representantes del Gobierno.

Tras el mensaje de Abelardo, Benedetti reaccionó en X con su primera publicación en esa red social desde el pasado 31 de julio.

“Estas no pueden ser las palabras de un presidente de la República hacia NINGÚN ciudadano. El presidente de TODOS los colombianos, a pesar de ser penalista, desconoce que solo la administración de justicia puede juzgarnos. Como siempre, confiando en la justicia, interpondré acciones legales en defensa de mi buen nombre. Este es un perfilamiento de graves dimensiones y desde hoy lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mí o a mi familia. Presidente, si estoy callado es porque estoy descansando, pero si me quiere oír, hablo”, escribió.

Tras la publicación de Torres, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que los delegados de Petro les pidieron acusar a los tres dirigentes con fines electorales. Sin embargo, dijo, ninguno aceptó la propuesta y el encuentro terminó en medio de molestias.

“Delegados del Gobierno de Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, afirmó Mancuso.

Entérese: “Delegados de Petro nos pidieron acusar a De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras”: Mancuso sobre el ‘Pacto de Valledupar’

El exjefe paramilitar sostuvo que la reunión había sido acordada con Petro para hacer un balance del proceso de desmovilización de las AUC y abordar asuntos pendientes relacionados con la verdad, la reparación de las víctimas, los bienes entregados y la situación jurídica de los excombatientes que continúan presos.

Sin embargo, según el exgestor de paz, las condiciones cambiaron cuando llegaron a Valledupar. Mancuso señaló a Angie Rodríguez, entonces directora del DAPRE, y al asesor presidencial Víctor de Currea-Lugo de plantearles un objetivo distinto al que, según él, habían acordado inicialmente.

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“En Valledupar, los delegados del presidente, la señora Angie Rodríguez y el asesor Víctor de Currea-Lugo, nos pidieron otra cosa, hablar públicamente contra esas tres personas. La respuesta fue una sola: nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro”, aseguró.

Mancuso afirmó que la reunión no produjo declaraciones públicas ni entrevistas y que la mesa de Ralito no volvió a ser convocada.

Mancuso oficializando su aceptación de la gestoría de paz en la casa de Nariño junto a Angie Rodríguez. Foto: X de @MancusoSalvat
Mancuso oficializando su aceptación de la gestoría de paz en la casa de Nariño junto a Angie Rodríguez. Foto: X de @MancusoSalvat

“No me crean a mí, miren los hechos, no hubo entrevista, no hubo declaración. La mesa de Ralito no volvió a convocarse, nunca. La propia señora Rodríguez lo ha dicho públicamente”, manifestó.

El excomandante también se refirió a la posibilidad de que la solicitud hubiera respondido a una orden del entonces presidente. Petro, aseguró, nunca le hizo directamente esa petición y serán las personas involucradas las que deberán responder ante la justicia.

“¿Fue una orden del presidente? A mí nunca me lo pidió. Eso lo responden ella, su asesor y el expresidente ante la justicia. Si la Fiscalía me llama, hoy es mi deber. Lo que sabemos lo hemos dicho ya durante 21 años, bajo juramento ante jueces y frente a las víctimas. A ellas se les debe la verdad”, concluyó Mancuso.

No se vaya sin leer: Exjefe paramilitar Salvatore Mancuso será entrevistado en proceso contra Álvaro Uribe por masacres en Ituango

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué respondió Armando Benedetti a Abelardo de la Espriella?
Armando Benedetti anunció acciones legales contra Abelardo de la Espriella después de que el mandatario lo calificara de criminal. El exministro sostuvo que defenderá su buen nombre y que las responsabilidades deben establecerse ante la justicia.
¿Qué es el Pacto de Valledupar y por qué involucra a Benedetti?
El Pacto de Valledupar es el nombre dado a reuniones realizadas en 2025 entre delegados del Gobierno de Gustavo Petro y exjefes paramilitares. Benedetti participó como ministro del Interior, mientras que las versiones sobre los objetivos del encuentro han generado controversia.
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