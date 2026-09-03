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De la Espriella ordenó operativo en la celda de Kiko Gómez tras amenazas a la Corte Suprema: hallaron un celular

La orden fue impartida por el presidente Abelardo De La Espriella en respuesta a las denuncias de presiones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

  • FOTO: Colprensa
    FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 11 minutos
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Un teléfono celular incautado al parecer en la celda del exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, es el primer resultado del operativo ordenado por el presidente Abelardo De La Espriella tras revelarse graves intimidaciones contra la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

La diligencia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se ejecutó este jueves, 3 de septiembre, en respuesta a denuncias que vinculan al exmandatario departamental con las presiones a los magistrados. El hallazgo del dispositivo móvil encendió las alarmas dentro del Gobierno nacional y los organismos de control.

Durante un encuentro formal con los integrantes del alto tribunal, el jefe de Estado confirmó el registro de la celda y anunció acciones administrativas inmediatas respecto al sitio de reclusión del procesado.

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