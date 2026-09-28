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De la Espriella ofrece beneficio a investigados que entreguen pruebas de corrupción del gobierno Petro

El jefe de Estado se refirió a la condena de Iván Name y le hizo una invitación a quienes aún están siendo procesados por presuntos actos de corrupción en la administración de Gustavo Petro.

  • Abelardo de la Espriella le solicitó a la justicia abrir mecanismos legales amparados en el Código Penal para quienes colaboren en pruebas en los casos de presunta corrupción el gobierno de Gustavo Petro. Fotos: Colprensa
    Abelardo de la Espriella le solicitó a la justicia abrir mecanismos legales amparados en el Código Penal para quienes colaboren en pruebas en los casos de presunta corrupción el gobierno de Gustavo Petro. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 57 minutos
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El presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la sentencia en contra del exsenador Iván Name involucrado en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y le hizo un llamado a la justicia para las personas investigadas del gobierno de Gustavo Petro.

Para el mandatario, lo ocurrido con el congresista del Partido Verde es una prueba de la corrupción ejercida en el periodo anterior mediante dineros públicos, por lo que valoró la decisión del Consejo de Estado sobre la muerte política del legislador.

Asimismo, el mandatario le pidió a la justicia habilitar marcos de colaboración que se amparen en el Código Penal para que los investigados, detenidos o futuros procesados entreguen pruebas contundentes, delaten a sus cómplices y revelen a todos los actores que participaron en el desfalco de los fondos públicos.

Lea también: Consejo de Estado declara la muerte política de Iván Name por caso de corrupción en la UNGRD

“A los corruptos que están en las cárceles, a los investigados y a los que pronto serán investigados y procesados les digo: arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices, piensen en sus familias y resarzan el daño que le hicieron a la patria. Con verdad tendrán, si lo hacen, un castigo atenuado por la colaboración y por el acto de contrición que es absolutamente necesario”, expresó el jefe de Estado.

Con su anuncio, el presidente propone que quienes brinden información o entreguen pruebas reciban una reducción en sus respectivas penas.

En medio de su alocución, De la Espriella anunció que también puso a conocimiento de las autoridades las irregularidades detectadas en entidades como el Fomag, la UNGRD y la Fiduprevisora, además de exigirle a sus funcionarios un manejo transparente de los recursos del Estado.

Por ahora, del gobierno de Gustavo Petro, uno de los casos más sonados por manejo irregular de los recursos públicos está relacionado con el direccionamiento de contratos y la compra de carrotanques a través de la UNGRD.

Sobre este entramado, el principal condenado es Sneyder Pinilla, quien recibió una condena de cinco años y ocho meses de prisión por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación. El exsubdirector de esta entidad firmó un preacuerdo para colaborar con la Fiscalía.

También hay otros exfuncionarios de la administración pasada procesados e investigados como Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; e Interior, Luis Fernando Velasco, por presunta participación en el direccionamiento irregular de contratos.

Siga leyendo: Los 10 peores casos de corrupción del gobierno Petro que “pusieron en riesgo la gestión pública”, según “El libro de la verdad” de De la Espriella

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Preguntas y respuestas

¿Qué beneficios podrían recibir los investigados por colaborar con la justicia según la propuesta de Abelardo de la Espriella?
El presidente propuso que quienes entreguen pruebas contundentes, delaten a sus cómplices y colaboren con las autoridades puedan recibir una reducción de sus respectivas penas, dentro de los mecanismos previstos por la ley.
¿Qué pidió Abelardo de la Espriella a los investigados por corrupción?
El presidente pidió a los investigados, detenidos o futuros procesados entregar pruebas, identificar a otros participantes y colaborar con la justicia. Según su propuesta, esa cooperación podría ser considerada para obtener un castigo atenuado.
¿Qué entidades del gobierno fueron señaladas por posibles irregularidades en el manejo de recursos?
Abelardo de la Espriella afirmó que puso en conocimiento de las autoridades irregularidades detectadas en el Fomag, la UNGRD y la Fiduprevisora, y pidió a sus funcionarios garantizar un manejo transparente de los recursos públicos.
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