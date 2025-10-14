Se les “chispoteó”: ¿Abogados de Misael Cadavid incurren en manipulación de testigos?

La audiencia para definir si Misael Cadavid y las otras dos personas que fueron capturadas el lunes de la semana pasada deben continuar en la cárcel mientras avanza el proceso penal en el que están imputados por las presuntas irregularidades en una contratación con el Área Metropolitana por casi $18.000 millones transcurría sin novedad e incluso podría decirse sosa.
Solo que un detalle despertó a la audiencia que asiste a la diligencia que se cumple de manera virtual en el Juzgado Séptimo Penal de Medellín con funciones de control de garantías: resulta que el abogado de Cadavid, Santiago Tobón, estaba exponiendo las razones por las cuales, según él, el fiscal anticorrupción que lleva el caso está errado al pedir la medida intramural contra su cliente del caso y una estrategia era desmontar el alcance de un audio que fue revelado el jueves pasado correspondiente a una conversación entre Cadavid y alguien al que identifica como “Chócolo”.