¿Por qué el nombre del exconcejal Lucas Cañas salió en la audiencia contra Misael Cadavid?

Este jueves, casi al final de la tercera sesión dentro de la audiencia para definir la posible medida de aseguramiento contra el gerente de los bomberos de Itagüí Misael Cadavid y dos personas más involucradas en el escándalo de presunta corrupción en varios contratos por casi 18.000 millones de pesos de esa entidad con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), salió a relucir el nombre del exconcejal Lucas Cañas a partir de una llamada interceptada.

Le recomendamos leer: En video | Tercer día de audiencia contra Misael Cadavid y otros por contratos entre Área Metropolitana y bomberos de Itagüí

Por este caso, por lo pronto, además de Cadavid, fueron capturados el lunes pasado el también bombero de la misma agrupación Elkin González y la funcionaria del AMVA, Yaneth Rúa. Los dos primeros están enfrentando cargos por peculado por apropiación, mientas que la tercera deberá responder además por interés indebido en celebración de contratos.

La diligencia de este 9 de octubre era para que Majer Abushihab, el abogado que representa al AMVA como víctima de un presunto desfalco, argumentara por qué considera, a tono con la Fiscalía, que estas tres personas deben ser cobijadas con medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso judicial.

Sus explicaciones se centraron en tratar de demostrar que las presuntas conductas punibles fueron reiteradas y graves, que trataron de maquillar pruebas y que representan un peligro para la sociedad por la supuesta capacidad para influenciar a testigos y darle continuidad a los presuntos ilícitos.

En la última parte de la audiencia, que comenzó poco después de las ocho de la mañana y culminó a las 12:10 p.m., Abushihab puso a rodar para el público de la diligencia virtual el audio correspondiente a una interceptación del teléfono del contador de los bomberos de Itagüí, Juan Cardona.

En una llamada este habla con un interlocutor al que identifica con el alias de “Chocolo” en la que el segundo le pregunta si sabe algo sobre Lucas Cañas, relacionándolo con un pago de 500 millones de pesos de una entrega que “se cayó”.

-La preguntica que te dije es porque esta gente quiere que el abogado se encargue de eso (...) de buscar a Lucas para que me arregle y le pague al señor hermano -dice “Chócolo”, y ante la insistencia de Cardona para que le repita porque la señal está defectuosa, reitera:

-Que el amigo mío quiere hablar con Lucas, el abogado, para que me arregle y le pague la platica, porque me dice que a Lucas lo habían mandado para Bogotá.

-Cuál Lucas? –pregunta Cardona.

-Cañas –aclara Chócolo.

-Ah, no, yo a ese señor no lo volví a ver nunca, hermano.

-Que dizque lo mandaron para Bogotá, que parece que está en un viceministerio y yo quiero ver si es verdad para que le pague la platica –dice Chócolo.

-¿Y a quién le debe plata?, interroga Cardona.

-A Antonio Orozco, el señor que era contratista de Empresas Varias.

-¿Y cuánto le debe?

-Le pidió un anticipo de 500 millones y se los dio en efectivo y le “sacó la maleta” y perdió el contrato.