Capturaron a Misael Cadavid, jefe de Bomberos de Itagüí, por contratos con el Área Metropolitana durante la alcaldía de Daniel Quintero

En una redada sorpresa, las autoridades capturaron al político Misael Cadavid, investigado por cometer presuntas irregularidades en contratos celebrados entre los Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el gobierno pasado.

Según pudo conocer este diario, la captura se produjo en medio de unas pesquisas que avanzan por un contrato de $17.000 millones en el que, según la Fiscalía, varios procesados se habrían apropiado presuntamente de $3.000 millones.

Además de Cadavid, quien sería llamado a comparecer presuntamente por el delito de peculado por apropiación, también fue detenida una funcionaria del Área Metropolitana identificada como María Yaneth Rúa García. Otras cuatro personas también estarían en el radar de las autoridades.

Espere ampliación.