Estudio revela que el abuso verbal infantil tiene efectos igual de graves que el maltrato físico

El maltrato verbal durante la infancia tiene un efecto comparable al del abuso físico sobre la salud mental en la edad adulta, según sugiere un nuevo estudio publicado en la revista BMJ Open. A pesar de que sus consecuencias pueden no ser evidentes de forma inmediata, los investigadores subrayan que pueden ser igual de duraderas y perjudiciales.
El trabajo, de carácter retrospectivo, ha analizado los datos de más de 20.000 personas en Inglaterra y Gales, nacidas a partir de la década de 1950. Los resultados muestran una caída en la prevalencia del abuso físico infantil, pero un aumento notable en el abuso verbal.
“Los efectos del maltrato físico en la salud mental y física son bien conocidos, pero este estudio apunta a que el abuso verbal también constituye una forma de estrés tóxico, con capacidad de alterar el desarrollo neurobiológico de los menores”, señalan los autores liderados por Mark Bellis, del Centro de Salud Pública de la Universidad John Moores de Liverpool.
Mientras que uno de cada seis niños sufre maltrato físico a nivel mundial, se estima que uno de cada tres experimenta abuso verbal por parte de su entorno más cercano. Sin embargo, las políticas de protección a la infancia tienden a centrarse en la violencia física, relegando a un segundo plano el impacto del abuso psicológico.