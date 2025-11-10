Abogado de víctimas del accidente en la Avenida Mutis en Bogotá desmiente versión del “conductor elegido”

El abogado de la familia de las víctimas del fatal accidente ocurrido el 31 de octubre en la avenida José Celestino Mutis, en el occidente de Bogotá, desmintió la versión entregada por los ocupantes del vehículo involucrado, quienes aseguraron haber contratado un conductor elegido la madrugada del siniestro.
El trágico hecho dejó dos motociclistas muertos —Viviana Suárez y Carlos Cavadía, una pareja que se dirigía a su trabajo por la vía hacia Cota— y tres personas heridas. Según el abogado Juan Manuel Castellanos, representante de las familias, “no existe tal conductor elegido y el vehículo no contaba con una póliza de responsabilidad civil extracontractual”, lo que agrava la situación judicial de los implicados.