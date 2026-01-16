x

“Pelearíamos con fiereza”: Díaz-Canel advierte con una dura respuesta de Cuba ante un ataque de EE. UU.

El presidente Miguel Díaz-Canel también se refirió a los 32 cubanos que murieron durante la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Venezuela.

    Miguel Díaz-Canel se habló sobre Estados Unidos ante una posible intervención militar. FOTO: XINHUA
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

Mientras en público el presidente Miguel Díaz-Canel se muestra con valentía ante el pueblo cubano frente a una posible intervención militar de Estados Unidos, ante Donald Trump reitera su disposición al diálogo, pero sin hacer “ninguna concesión política”.

En medio de un homenaje realizado a los 32 cubanos que murieron durante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, Díaz-Canel afirmó que respondería con “fiereza” ante Estados Unidos si ataca a Cuba.

“Si llegáramos a ser agredidos, pelearíamos con fiereza idéntica a la que nos delegaron varias generaciones de bravos combatientes cubanos, desde las guerras por la independencia en el siglo XIX, la Sierra Maestra, la clandestinidad y África en el siglo XX, hasta Caracas en el siglo XXI”, expresó Díaz-Canel.

El líder del régimen cubano afirmó que ese 3 de enero, cuando llegaron las fuerzas Delta Force para capturar a Maduro, fue en realidad un “ataque” contra los “hermanos venezolanos”. “Transcurrieron horas muy amargas, entre la indignación y la impotencia, después de conocer que habían sido secuestrados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores”, agregó.

Sin embargo, su discurso cambia cuando afirma que “siempre estaremos dispuesto al diálogo y al mejoramiento de las relaciones entre los dos países, pero en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo”, dijo Díaz-Canel en una concentración en La Habana. Pero “Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política”, subrayo. “Eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos”, añadió.

Por su parte, Donald Trump instó a La Habana a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias no especificadas, y llegó a sugerir que el secretario de Estado, Marco Rubio, sea presidente del país. Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, habla abiertamente de la necesidad de un cambio de régimen en Cuba, gobernada por el Partido Comunista (PCC, único).

Trump, que tomó a inicios de este mes el control del sector petrolero de Venezuela, también anunció recientemente el fin del flujo de petróleo y ayuda de Venezuela hacia la isla.

Además de un fuerte aliado ideológico en la región, Venezuela ha sido desde el año 2000 el principal proveedor de petróleo a Cuba. El lunes, Díaz-Canel negó que haya conversaciones en curso con Estados Unidos, como había afirmado Trump.

