Medellín supera a Bucaramanga y Bogotá como la ciudad con el pasaje más caro del país, ¿cuánto subió?

Luego de los ajustes derivados del aumento del salario mínimo del 23,7%, decretado por el Gobierno Nacional, Medellín se convirtió en la ciudad con el transporte público urbano más costoso del país, según los incrementos reportados por las alcaldías de las principales capitales.
La capital antioqueña, a través del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, informó el pasado 10 de enero que su sistema de transporte integrado registró un aumento promedio del 11,9% en las tarifas. Este ajuste implica que los usuarios del sistema masivo —Metro, tranvía, cables aéreos y Metroplús— ahora paguen entre $350 y $450 más por viaje, dependiendo del perfil tarifario.
En detalle, la tarifa para el perfil frecuente subió $390, al pasar de $3.430 a $3.820. El perfil estudiantil (municipios) quedó en $1.600, mientras que la tarifa para adultos mayores se fijó en $3.330. En el caso de los usuarios al portador o eventuales, el pasaje se ubicó en $4.400, y para personas en situación de discapacidad, en $2.720.