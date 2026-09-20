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Volcamiento de bus en la vía Panamericana dejó cuatro muertos y al menos 20 heridos

El vehículo de la empresa Turismo Andino se volcó en plena vía Panamericana. Entre los muertos hay dos menores de edad. Las autoridades ya hicieron presencia en el lugar del accidente.

  • Accidente en la vía Panamericana deja cuatro muertos, entre ellos dos menores de edad. FOTO: Tomada de las redes sociales - Cuerpo de Bomberos de Ipiales
    Accidente en la vía Panamericana deja cuatro muertos, entre ellos dos menores de edad. FOTO: Tomada de las redes sociales - Cuerpo de Bomberos de Ipiales
El Colombiano
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hace 7 minutos
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Un accidente en la vía Panamericana dejó cuatro muertos, entre ellos dos menores de edad, y alrededor de 20 heridos luego de que un bus de la empresa Turismo Andino se volcara mientras se movilizaba por esta carretera.

El hecho se presentó en la madrugada de este domingo 20 de septiembre, cuando el vehículo, que cubría la ruta Pasto–Ecuador, se accidentó con 39 pasajeros a bordo en el kilómetro 49+500, sector El Placer, jurisdicción de Tangua.

Lea también: Recuperaron los cuerpos de las cuatro médicas que perdieron la vida en el accidente en Chocó

Los videos que circulan en redes sociales sobre el accidente reflejan la magnitud de la tragedia y muestran cómo el bus, de placas XXA-927, terminó fuera de la vía, con las ventanas rotas y la mitad del vehículo apuntando hacia el abismo.

Las autoridades ya hicieron presencia en el lugar del accidente para socorrer a los afectados y trasladarlos a centros asistenciales de Pasto, como el Centro Médico Valle de Atriz y la Clínica Traumédical.

Las víctimas fatales fueron trasladadas a las instalaciones de Medicina Legal para dar paso al debido proceso de identificación. Una de las personas afectadas habría fallecido en un centro asistencial.

Entérese: Misión médica, víctima de accidente aéreo, atendió a más de 600 afectados por el terremoto

El Cuerpo de Bomberos de Ipiales está al tanto del tránsito en la vía, que fue habilitada por un carril mientras se retira el vehículo del lugar.

“Por llamado de la concesión vial Unión del Sur, se brinda apoyo en la atención de un accidente de tránsito entre Ipiales y Pasto, metros antes de llegar al peaje El Placer”, informó ese organismo de socorro. La Seccional de la Policía de Tránsito y Transporte reveló que todavía se trata de establecer si hay más afectados.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas personas murieron en el accidente del bus en la vía Panamericana?
El accidente dejó cuatro personas muertas, entre ellas dos menores de edad. Las víctimas fatales fueron trasladadas a Medicina Legal para avanzar en el proceso de identificación.
¿Cuántas personas resultaron heridas en el accidente del bus Pasto–Ecuador?
Al menos 20 personas resultaron heridas tras el volcamiento del bus que cubría la ruta Pasto–Ecuador. Las autoridades indicaron que todavía se busca establecer si hay más afectados.
¿Dónde ocurrió el accidente del bus en la vía Panamericana?
El accidente ocurrió en el kilómetro 49+500 de la vía Panamericana, en el sector El Placer, jurisdicción del municipio de Tangua, Nariño, metros antes de llegar al peaje El Placer.
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