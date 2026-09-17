Misión médica, víctima de accidente aéreo, atendió a más de 600 afectados por el terremoto: así los recuerdan sus amigos

Doce horas antes de que despegara la avioneta que se accidentó en su vuelo de regreso a Bogotá desde Condoto, Chocó, algunos de quienes murieron en el accidente estaban paseando por el pueblo, buscando un helado y entre risas. Incluso, hablando del riesgo que se toma al ir a brigadas, donde ya han ocurrido accidentes.
Así lo narró una mujer identificada en redes como Chin Roro, quien compartió la brigada de salud del fin de semana pasado con Perla Álvarez, María Victoria Guzmán, Sindy García, Julissa Figueredo y el piloto de la aeronave, Mehmet Cankaya.
Todos ellos fueron encontrados sin vida este 16 de septiembre después de que la avioneta Cessna T206, de matrícula HK-4985, se accidentara mientras cubría la ruta entre Condoto y el aeropuerto de Guaymaral en Bogotá. Eso fue el domingo entre las 10 y las 10:30 de la mañana.
“Cuando piensas que 12 horas antes estábamos paseando por el pueblo, buscando el helado y riéndonos del concierto fallido, no lo puedes creer. Cuando recuerdas la charla antes de dormir sobre el riesgo consciente que se toma al ir a esas brigadas, sobre que accidentes que se dieron antes y la muerte de personas como el profe Grandas, algo se remueve internamente”, recordó Chin Roro. Se refiere a Fabio Grandas, quien murió en otro accidente aéreo en Ubaté, Cundinamarca, en octubre de 2020.
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Y agregó que María Victoria Guzmán habló de accidentes aéreos la noche antes del vuelo de regreso a Bogotá. “María Victoria dice ‘no, pero esos accidentes sí son frecuentes, yo que vivo por Guaymaral, cada rato veo esas avionetas cayendo’...sin imaginarse que al día siguiente ella estaría en una de esas”.