Accidente entre bus y camión recolector en Girardota dejó varios heridos

Un fuerte accidente de tránsito que al parecer habría dejado varios heridos se presentó recientemente en el norte del Valle de Aburrá.



Según se ha informado por redes sociales, el incidente vial se habría dado entre un bus de servicio público y un carro recolector de basuras adscrito a la empresa Emvarias.



El choque se habría registrado sobre la vía Bello-Hatillo con dirección a Barbosa, cerca del parque de Las Aguas. Este incidente habría dejado a por lo menos nueve personas heridas.

Según ha trascendido, los lesionados habrían sido trasladados a centros hospitalarios cercanos.

NOTICIA EN DESARROLLO

