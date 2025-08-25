x

Accidente entre bus y camión recolector en Girardota dejó varios heridos

Colisión entre bus y camión recolector se habría dado en plena hora pico en la transitada vía que lleva a este municipio desde Bello.

  Así quedó uno de los vehículos afectados en el siniestro vial. FOTO: imagen tomada de redes.
    Así quedó uno de los vehículos afectados en el siniestro vial. FOTO: imagen tomada de redes.
hace 5 minutos
bookmark

Un fuerte accidente de tránsito que al parecer habría dejado varios heridos se presentó recientemente en el norte del Valle de Aburrá.

Según se ha informado por redes sociales, el incidente vial se habría dado entre un bus de servicio público y un carro recolector de basuras adscrito a la empresa Emvarias.

El choque se habría registrado sobre la vía Bello-Hatillo con dirección a Barbosa, cerca del parque de Las Aguas. Este incidente habría dejado a por lo menos nueve personas heridas.

Según ha trascendido, los lesionados habrían sido trasladados a centros hospitalarios cercanos.

NOTICIA EN DESARROLLO

