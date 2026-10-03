Grave accidente en la vía Andes-Salgar deja dos muertos y seis heridos, microbús cayó a un barranco

Un grave accidente de tránsito se registró este sábado 3 de octubre en la vía que comunica a Andes con Salgar, en Antioquia, luego de que un microbús que cubría la ruta Andes-Salgar se saliera de la carretera y cayera por un barranco.

De acuerdo con un reporte preliminar, al menos dos personas murieron y por lo menos seis resultaron heridas en el siniestro. Entre las víctimas mortales estaría el conductor del vehículo.

Asimismo, se conoció que el accidente ocurrió el sector Las Peñas, en Salgar, Antioquia, donde de manera preliminar, habría ocurrido un movimiento de tierra y rocas, lo que habría provocado la caída de la buseta al abismo.

El microbús había salido alrededor de las 12:30 p. m., según la información conocida inicialmente. Organismos de emergencia se desplazan hasta el lugar para atender la emergencia.

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