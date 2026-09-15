Dos accidentes provocaron cierre total en la vía Medellín-Llanos de Cuivá; hay varios heridos

Una mañana complicada viven los conductores que transitan por la vía Medellín-Llanos de Cuivá, al norte de Antioquia, luego de que dos accidentes de tránsito se registraran en el mismo sector de El Hatillo, generando cierre total del corredor y dejando, de manera preliminar, al menos una persona lesionada.

El primer siniestro ocurrió hacia las 8:55 de la mañana de este martes 15 de septiembre, en el kilómetro 22+500 de la ruta 6205A, donde se presentó un choque lateral entre un tractocamión y un microbús.

El camión, un Mack de placas WWA727, era conducido por Jhon Colina Sánchez y cubría la ruta Medellín-Llanos de Cuivá. Su conductor salió ileso.

El segundo vehículo involucrado fue un microbús Chevrolet de placas TRJ750, conducido por Daniel Díaz Vargas, quien también se movilizaba hacia Llanos de Cuivá y resultó lesionado en el accidente.

Como hipótesis preliminar, las autoridades señalaron que el conductor del tractocamión habría incurrido en una conducta relacionada con no respetar la prelación.