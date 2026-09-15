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Dos accidentes provocaron cierre total en la vía Medellín-Llanos de Cuivá; hay varios heridos

Organismos de socorro ya hacen presencia en la zona y atienden ambos siniestros viales.

  • Así quedaron algunos de los vehículos involucrados en ambos accidentes de tránsito. FOTOS Denuncias Antioquia.
    Así quedaron algunos de los vehículos involucrados en ambos accidentes de tránsito. FOTOS Denuncias Antioquia.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 23 minutos
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Una mañana complicada viven los conductores que transitan por la vía Medellín-Llanos de Cuivá, al norte de Antioquia, luego de que dos accidentes de tránsito se registraran en el mismo sector de El Hatillo, generando cierre total del corredor y dejando, de manera preliminar, al menos una persona lesionada.

El primer siniestro ocurrió hacia las 8:55 de la mañana de este martes 15 de septiembre, en el kilómetro 22+500 de la ruta 6205A, donde se presentó un choque lateral entre un tractocamión y un microbús.

El camión, un Mack de placas WWA727, era conducido por Jhon Colina Sánchez y cubría la ruta Medellín-Llanos de Cuivá. Su conductor salió ileso.

El segundo vehículo involucrado fue un microbús Chevrolet de placas TRJ750, conducido por Daniel Díaz Vargas, quien también se movilizaba hacia Llanos de Cuivá y resultó lesionado en el accidente.

Como hipótesis preliminar, las autoridades señalaron que el conductor del tractocamión habría incurrido en una conducta relacionada con no respetar la prelación.

Otro accidente se produjo en medio de la congestión

Mientras atendían el primer choque y la movilidad permanecía afectada en el sector, se produjo un segundo accidente en el mismo punto.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta ahora, una volqueta no habría alcanzado a detenerse ante la congestión que se había formado por el primer siniestro, por lo que terminó involucrada en un nuevo incidente.

Imágenes y reportes difundidos desde la zona muestran una nueva situación de emergencia y materiales esparcidos en la vía, lo que complicó todavía más el tránsito por este corredor.

Por el momento no se ha establecido oficialmente cuántas personas resultaron heridas en el segundo accidente.

La doble emergencia mantiene cerrada completamente la vía Medellín-Llanos de Cuivá en el sector El Hatillo, mientras avanzan las labores de atención de los accidentes y se trabaja para restablecer la movilidad.

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Las autoridades y equipos de emergencia permanecen en el lugar, por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones de quienes se encuentran regulando el tráfico.

Noticia en desarrollo...

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