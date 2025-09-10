x

El activista pro-Trump Charlie Kirk fue herido de bala en universidad de Utah, EE. UU.

El activista conservador Charlie Kirk, cercano de Donald Trump, recibió un disparo durante un evento universitario en Utah.

  • FOTO: captura de video del momento en el que Charlie Kirk fue atacado
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El activista Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello este miércoles mientras participaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah, en el marco de su gira The American Comeback Tour.

En grabaciones que circulan en redes sociales (que EL COLOMBIANO se abstiene de publicar) se observa el instante en que la bala lo alcanza mientras hablaba frente al público, lo que generó pánico entre los asistentes y la evacuación del lugar. Su estado de salud continúa sin confirmarse.

Kirk había llegado a la universidad para la primera parada de dicha gira, organizada por el capítulo local de Turning Point USA, donde desarrollaba su formato de debate Prove me Wrong (demuéstrame que estoy equivocado), una dinámica en la que estudiantes lo retan a defender sus posturas.

Ellen Treanor, portavoz de la universidad, informó que Kirk fue atacado por un individuo que disparó desde un edificio situado a unos 200 metros de distancia.

Señaló que el activista habría sido impactado y de inmediato evacuado por su equipo de seguridad mientras las autoridades despejaban el lugar. Añadió que el sospechoso, quien no es estudiante de la institución, fue detenido por la Policía y permanece bajo custodia.

¿Quién es Charlie Kirk?

Charlie Kirk es un activista político conservador estadounidense y director ejecutivo de Turning Point USA (TPUSA), organización que fundó en 2012 cuando tenía 18 años. La entidad trabaja en universidades y colegios de Estados Unidos promoviendo principios de libre mercado y gobierno limitado.

Uno de sus formatos en redes sociales más conocidos es el mencionado Prove Me Wrong (demuéstrame que estoy equivocado), donde se sienta a debatir con quienes cuestionan sus posturas. Además de dirigir TPUSA, Kirk se ha convertido en un comentarista habitual en medios y podcasts, con una presencia muy activa en redes sociales.

Noticia en desarrollo...

