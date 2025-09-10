El activista pro-Trump Charlie Kirk fue herido de bala en universidad de Utah, EE. UU.

El activista Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello este miércoles mientras participaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah, en el marco de su gira The American Comeback Tour.

En grabaciones que circulan en redes sociales (que EL COLOMBIANO se abstiene de publicar) se observa el instante en que la bala lo alcanza mientras hablaba frente al público, lo que generó pánico entre los asistentes y la evacuación del lugar. Su estado de salud continúa sin confirmarse.

Kirk había llegado a la universidad para la primera parada de dicha gira, organizada por el capítulo local de Turning Point USA, donde desarrollaba su formato de debate Prove me Wrong (demuéstrame que estoy equivocado), una dinámica en la que estudiantes lo retan a defender sus posturas.

Ellen Treanor, portavoz de la universidad, informó que Kirk fue atacado por un individuo que disparó desde un edificio situado a unos 200 metros de distancia.

Señaló que el activista habría sido impactado y de inmediato evacuado por su equipo de seguridad mientras las autoridades despejaban el lugar. Añadió que el sospechoso, quien no es estudiante de la institución, fue detenido por la Policía y permanece bajo custodia.