En medio del debate por la JEP, informe de la Misión de Verificación de la ONU revela cómo va el Acuerdo de Paz con las Farc

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia advirtió que el Gobierno de Abelardo de la Espriella todavía no ha expuesto cuál es su enfoque general para implementar el Acuerdo Final de Paz.
La advertencia aparece en el informe del secretario general de la ONU, António Guterres, que será presentado este lunes en Nueva York. El texto abarca el período comprendido entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2026, correspondiente a los primeros meses de la nueva administración.
Según el texto, el Ejecutivo dijo que cumplirá la Constitución y las obligaciones jurídicas que se derivan del Acuerdo. Pero, tal como ha hecho durante las últimas semanas, también revisará ciertos elementos del pacto, lo cual ha generado preocupación entre los excombatientes.