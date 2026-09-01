Principal aeropuerto de Venezuela reactivó vuelos comerciales tras terremotos

Ya se puede volar otra vez a Caracas, Venezuela. El aeropuerto internacional Simón Bolívar, el más importante de Venezuela, restableció este martes sus operaciones comerciales tras los daños sufridos durante los terremotos de junio. La información fue revelada por el ministro de Transporte del vecino país, Francisco Garcés. El aeropuerto, que sirve a Caracas, está ubicado en el estado La Guaira, el más golpeado por los dos terremotos que sacudieron al país el 24 de junio y que han dejado más de 6500 muertos. Le puede interesar: Nicolás Maduro publica fotos desde la cárcel en EE. UU.: así se ve ahora

Disponibilidad de vuelos a Venezuela desde Medellín y Bogotá

Desde Medellín, la única aerolínea que presta vuelos directos es Wingo, y no aparecen disponibles hasta el 11 de septiembre. Desde Bogotá se ofrecen vuelos en aerolíneas como Avianca y Láser. De todas maneras, se recomienda consultar con las aerolíneas o por las diferentes herramientas que existen para buscar vuelos por internet. Ahora bien, el aeropuerto fue reabierto “después de un trabajo arduo, intenso, muy importante y sobre todo muy profesional”, dijo Garcés a la prensa. Este lunes, cerca de las 10 de la mañana de Caracas (9:00 a.m. en Colombia), despegó un vuelo de la aerolínea venezolana Conviasa hacia la Ciudad de México, según un comunicado del aeropuerto. Un avión de la línea Global Crossing, que suele operar vuelos chárter o privados, aterrizó media hora después procedente de Miami, según dijo a la AFP un funcionario del aeropuerto.

¿Cómo operará el aeropuerto Simón Bolívar tras los terremotos?

Luego de la catástrofe, la terminal aérea operó únicamente para vuelos humanitarios. De hecho, la principal pista de aterrizaje quedó parcialmente dañada, por lo que los vuelos de carga se pudieron reactivar hasta el 5 de agosto. Las operaciones comerciales se desviaron a otras terminales aéreas con menor capacidad en Valencia, Maracay y Barquisimeto, al oeste de Caracas, así como a Barcelona, al este. “Las pistas del aeropuerto también están en pleno funcionamiento” y el aeropuerto cuenta con “todas las medidas de seguridad”, aseguró el ministro Garcés. “Los servicios aeronáuticos de radioayudas, radares, etcétera, están totalmente puestos a disposición y totalmente en funcionamiento”, agregó. Dos terminales provisionales de salida y otras dos de llegada fueron habilitadas en carpas afuera de la infraestructura afectada, según detalló hace unos días el aeropuerto en sus redes sociales. De acuerdo con el ministro, la recuperación del aeropuerto será gradual. Primero volverán solo el 25% de las operaciones que este tenía antes de los terremotos, después irán aumentando al 40% en dos meses y al 60% a finales de este año. Antes de los sismos, este aeropuerto operaba 112 vuelos diarios, distribuidos en 56 llegadas y 56 salidas.

Clave geopolítica: asistencia de EE. UU. y la reapertura aérea

Esta noticia llega en medio de un momento clave en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Tras los terremotos, los norteamericanos apoyaron al país vecino con asistencia técnica y logística en los vuelos humanitarios que llegaron a esa terminal. Además, reanudaron en abril los vuelos comerciales tras siete años interrumpidos, lo que significó un paso en la normalización de las relaciones entre ambos países tras la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses. En medio de todo, Venezuela llegó a un acuerdo petrolero que cede a los gringos la explotación de una quinta parte de las reservas petroleras del país, algo que parecía imposible hace unos años. El acuerdo otorga a Estados Unidos el control de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela. Le puede interesar: Venezuela prevé producir 1,5 millones de barriles diarios en acuerdo con Estados Unidos

Aprobación del acuerdo petrolero en la Asamblea de Venezuela