Principal aeropuerto de Venezuela reactivó vuelos comerciales tras terremotos

Ya se puede volar otra vez a Caracas, Venezuela. El aeropuerto internacional Simón Bolívar, el más importante de Venezuela, restableció este martes sus operaciones comerciales tras los daños sufridos durante los terremotos de junio. La información fue revelada por el ministro de Transporte del vecino país, Francisco Garcés.
El aeropuerto, que sirve a Caracas, está ubicado en el estado La Guaira, el más golpeado por los dos terremotos que sacudieron al país el 24 de junio y que han dejado más de 6500 muertos.
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