Aeropuerto de Roma ofrece hotel de lujo para perros

El director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) se refirió a la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá y habló sobre los permisos para los próximos eventos que están programados en el estadio Vive Claro.
La tenencia de animales silvestres, nativos o en peligro de extinción acarrea multas y sanciones de hasta 8 años de prisión.
Los combates serían entre efectivos del Gaula del Ejército con integrantes del frente 36 al mando de Primo Gay.
La acción judicial se suma a la crisis de la Nueva EPS, en el que algunos exdirectivos enfrentan acusaciones por el desvío de más de 70.500 millones y contratos irregulares bajo investigación de la Fiscalía y la Contraloría.
El alto tribunal consideró que el jefe de Estado vulneró la honra y buen nombre de Joseba Grajales Jiméne sin sustento judicial. La compañía celebró el fallo y acusó una persecución del Gobierno.
