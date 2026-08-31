Atento: Aerocivil confirma falla técnica en El Dorado y activa medidas para evitar más retrasos en vuelos

La Aeronáutica Civil informó en la tarde de este lunes que se presentó una falla técnica en el sistema de visualización de pantallas del Centro de Control de Bogotá, relacionada con las operaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado.

Por lo tanto, activaron un plan de contingencia para mantener la seguridad de los vuelos que llegan y salen de este centro aeroportuario.

“Ante esta situación, y con el propósito fundamental de salvaguardar la seguridad operacional en el espacio aéreo colombiano, la autoridad aérea procedió a la activación inmediata de los protocolos institucionales de contingencia previstos para este tipo de eventos”, se lee en un comunicado de la Aerocivil.

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Como la visualización de las pantallas en el Centro de Control (CACC) está fallando, se pasó temporalmente a un sistema de control por procedimientos, en el que los controladores organizan y separan las aeronaves de manera alternativa, sin comprometer la seguridad de los vuelos.

“Como parte de estas medidas, se ha dispuesto la transición al esquema de control por procedimientos, lo que aplicará para todas las aeronaves que se encuentran en vuelo. Esta acción permite estructurar un flujo seguro y garantizar la separación técnica y reglamentaria requerida entre las aeronaves”, agregaron.