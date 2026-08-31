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Atento: Aerocivil confirma falla técnica en El Dorado y activa medidas para evitar más retrasos en vuelos

Se registran problemas en el sistema de radar del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, por lo que se activaron medidas de contingencia para salvaguardar la seguridad operacional.

  • Falla intermitente en sistema de control aéreo de El Dorado genera retrasos en vuelos. FOTO: Colprensa
    Falla intermitente en sistema de control aéreo de El Dorado genera retrasos en vuelos. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 34 minutos
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La Aeronáutica Civil informó en la tarde de este lunes que se presentó una falla técnica en el sistema de visualización de pantallas del Centro de Control de Bogotá, relacionada con las operaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado.

Por lo tanto, activaron un plan de contingencia para mantener la seguridad de los vuelos que llegan y salen de este centro aeroportuario.

“Ante esta situación, y con el propósito fundamental de salvaguardar la seguridad operacional en el espacio aéreo colombiano, la autoridad aérea procedió a la activación inmediata de los protocolos institucionales de contingencia previstos para este tipo de eventos”, se lee en un comunicado de la Aerocivil.

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Como la visualización de las pantallas en el Centro de Control (CACC) está fallando, se pasó temporalmente a un sistema de control por procedimientos, en el que los controladores organizan y separan las aeronaves de manera alternativa, sin comprometer la seguridad de los vuelos.

“Como parte de estas medidas, se ha dispuesto la transición al esquema de control por procedimientos, lo que aplicará para todas las aeronaves que se encuentran en vuelo. Esta acción permite estructurar un flujo seguro y garantizar la separación técnica y reglamentaria requerida entre las aeronaves”, agregaron.

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Un grupo especializado de técnicos se encuentra atendiendo la situación para solucionar el inconveniente lo antes posible y evitar congestiones o más retrasos en la operación, como los que presuntamente se han registrado en vuelos provenientes de diferentes ciudades hacia Bogotá, entre ellos, algunos procedentes de Medellín.

“La Aeronáutica Civil agradece la comprensión de los viajeros ante los imprevistos ocasionados por esta contingencia e invita a todos los pasajeros a consultar el estado de sus itinerarios directamente con sus respectivas aerolíneas”, concluye el documento.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿La falla en el Centro de Control de Bogotá afecta los vuelos del aeropuerto El Dorado?
Sí. La falla técnica está relacionada con el sistema de visualización de pantallas del Centro de Control de Bogotá y afecta la operación de las aeronaves que llegan y salen del Aeropuerto Internacional El Dorado.
Los controladores aéreos están utilizando temporalmente un sistema de control por procedimientos, que permite organizar y separar las aeronaves mediante un método alternativo mientras se restablece la visualización de las pantallas.
¿La falla del sistema de control aéreo pone en riesgo la seguridad de los vuelos?
Según la Aeronáutica Civil, la transición al control por procedimientos permite mantener la separación técnica y reglamentaria entre las aeronaves y garantizar la seguridad operacional.
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