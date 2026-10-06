El aguacero que sorprendió a varias ciudades de Colombia; en Bogotá cayeron 2.000 rayos, ¿se repetirá?

Este lunes se registraron tremendos aguaceros en Medellín y Bogotá; además, vivieron cambios de temperatura en cuestión de horas: pasaron del calor intenso a una tormenta que dejó fuertes lluvias, granizo y hasta inundaciones en diferentes sectores.

De acuerdo con los reportes del Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) sobre la jornada, cerca de 2.000 rayos cayeron sobre la capital durante el episodio.

La mañana había comenzado con temperaturas inusualmente altas para la ciudad. Al mediodía, los termómetros llegaron a rozar los 24,6 °C. Pero el panorama cambió rápidamente.

En pocas horas, el aire caliente y húmedo que se encontraba cerca del suelo ascendió y se encontró con capas de aire más frío, condiciones que favorecieron el desarrollo de nubes de tormenta de gran extensión vertical, conocidas como cumulonimbus. A este escenario se sumó la influencia de una onda tropical que se desplaza sobre el territorio nacional.

El resultado fue una tarde marcada por lluvias intensas, granizadas, fuertes vientos e inundaciones.

En Medellín y el Valle de Aburrá, el lunes comenzó con temperaturas elevadas que llegaron a alrededor de 28,5 °C hacia el mediodía. Horas después, las condiciones cambiaron y se registraron lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo.

El cambio comenzó a sentirse con mayor fuerza alrededor de las 3:25 de la tarde, cuando las condiciones de humedad y calentamiento de la superficie favorecieron el desarrollo de tormentas. Las precipitaciones afectaron principalmente sectores del sur del Valle de Aburrá y municipios vecinos como Sabaneta, Envigado y Caldas.