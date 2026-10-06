Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

El aguacero que sorprendió a varias ciudades de Colombia; en Bogotá cayeron 2.000 rayos, ¿se repetirá?

En Medellín, el aguacero colapsó varias vías. Mientras tanto, Bogotá pasó de una jornada de calor, con temperaturas cercanas a los 25 °C, a fuertes lluvias, granizo e inundaciones. ¿Cuál es la explicación?

  • Una capa de granizo cubrió varias zonas de Bogotá y fuerte aguacero inundó vías en Medellín. FOTOS Defensa Civil y Juan Antonio Sánchez
    Una capa de granizo cubrió varias zonas de Bogotá y fuerte aguacero inundó vías en Medellín. FOTOS Defensa Civil y Juan Antonio Sánchez
El Colombiano
El Colombiano
hace 23 minutos
bookmark

Este lunes se registraron tremendos aguaceros en Medellín y Bogotá; además, vivieron cambios de temperatura en cuestión de horas: pasaron del calor intenso a una tormenta que dejó fuertes lluvias, granizo y hasta inundaciones en diferentes sectores.

De acuerdo con los reportes del Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) sobre la jornada, cerca de 2.000 rayos cayeron sobre la capital durante el episodio.

La mañana había comenzado con temperaturas inusualmente altas para la ciudad. Al mediodía, los termómetros llegaron a rozar los 24,6 °C. Pero el panorama cambió rápidamente.

En pocas horas, el aire caliente y húmedo que se encontraba cerca del suelo ascendió y se encontró con capas de aire más frío, condiciones que favorecieron el desarrollo de nubes de tormenta de gran extensión vertical, conocidas como cumulonimbus. A este escenario se sumó la influencia de una onda tropical que se desplaza sobre el territorio nacional.

El resultado fue una tarde marcada por lluvias intensas, granizadas, fuertes vientos e inundaciones.

En Medellín y el Valle de Aburrá, el lunes comenzó con temperaturas elevadas que llegaron a alrededor de 28,5 °C hacia el mediodía. Horas después, las condiciones cambiaron y se registraron lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo.

El cambio comenzó a sentirse con mayor fuerza alrededor de las 3:25 de la tarde, cuando las condiciones de humedad y calentamiento de la superficie favorecieron el desarrollo de tormentas. Las precipitaciones afectaron principalmente sectores del sur del Valle de Aburrá y municipios vecinos como Sabaneta, Envigado y Caldas.

¿Puede repetirse este clima en otras ciudades?

La respuesta es sí, aunque no necesariamente con la misma intensidad ni en los mismos lugares.

El Ideam advirtió que durante esta semana se mantendrán condiciones que pueden favorecer lluvias en diferentes regiones del país. Su pronóstico señala que habrá precipitaciones aisladas y temperaturas elevadas en distintas zonas, mientras el ingreso de una nueva onda tropical podría incrementar las lluvias hacia el jueves, especialmente en sectores del norte del territorio nacional.

La entidad también explicó que se esperan temperaturas máximas elevadas en sectores de las regiones Caribe, Insular, Pacífica, Amazonía y Orinoquía, además de zonas del Bajo y Medio Magdalena. Es decir, el país puede tener simultáneamente escenarios de calor intenso y episodios de lluvias fuertes dependiendo de la región y de las condiciones locales.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form