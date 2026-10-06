Qué tronamenta: aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá dejó 263 rayos en cuatro horas

Un total de 263 descargas eléctricas iluminaron el cielo del Valle de Aburrá durante el severo aguacero del pasado lunes 5 de octubre. Según los registros del Sistema de Alertas Tempranas (Siata), Medellín concentró la mayor actividad con 95 rayos, seguida por Copacabana (52), Bello (36), Itagüí (29) y Sabaneta (20). La tempestad eléctrica también se sintió en La Estrella (13 descargas), Envigado (9), Caldas (6) y Girardota (3), mientras que en Barbosa no se reportaron eventos.

La intensidad de la tormenta, que inició a las 2:30 p. m. y se extendió por más de cuatro horas continuas, estuvo impulsada por el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y una alta convergencia atmosférica. El fenómeno fue catalogado por el Siata como un evento extremo de categoría fuerte a muy fuerte, con 52 estaciones de monitoreo registrando acumulados superiores a los 40 mm de lluvia.

“El evento empezó a formarse muy localmente en el sur de Medellín y en los municipios de La Estrella, Sabaneta e Itagüí. Ahí tuvimos las mayores intensidades en los primeros momentos. Minutos más tarde se intensificó sobre Bello y el norte”, detalló Julián Sepúlveda, líder del equipo de meteorología del Siata. El desborde de lluvias provocó un vertiginoso aumento en los cauces del río Medellín y sus quebradas, alcanzando 14 niveles en alerta naranja y 8 en alerta roja. Los sectores de mayor riesgo se focalizaron en la quebrada La García (Bello) y las quebradas La Onda y El Plebiscito (Sabaneta), donde se activaron en dos ocasiones las sirenas de alerta comunitaria. En La Estrella, la emergencia vino acompañada de granizo. El disdrómetro de la zona registró 57 mm de precipitación total, de los cuales 7,38 mm correspondieron a granizo sólido (un 12,9 % del volumen), un indicador atípicamente alto para la región.

Lo que propicia que en el Valle de Aburrá caigan tantos rayos es su geografía: al estar la región situada en medio de montañas, se presenta un calentamiento diurno que favorece el desarrollo de grandes cúmulos de nubes verticales. Un experto consultado para una nota anterior lo resume así: el Valle de Aburrá permite más tormentas; si fuera plano, se darían menos. El relieve actúa como caja de resonancia, el aire caliente queda atrapado entre las montañas, sube con fuerza y al chocar con capas más frías arriba forma las nubes de tormenta que generan las descargas. El aire caliente y húmedo cerca del suelo asciende y se encuentra con capas de aire más frío, condiciones que favorecen el desarrollo de nubes de tormenta de gran extensión vertical (cumulonimbus).

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