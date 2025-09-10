x

Alcalde de Pradera, tras asesinato de su secretario de Gobierno: “No tenía amenazas, es algo sorpresivo”

José Dorián Jiménez fue atacado a bala mientras veía el partido de la Selección Colombia en la plaza principal. El alcalde Francisco Javier Guzmán habló de una “violencia desbordada” y pidió resultados a las autoridades. Esto fue lo que dijo.

  • El ataque ocurrió mientras el secretario de gobierno veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela. Imagen: redes sociales y captura de video.
Andrea Lara
hace 11 minutos
La consternación embarga a los habitantes de Pradera, Valle del Cauca, tras el asesinato del secretario de Gobierno municipal, José Dorián Jiménez, ocurrido en la noche del martes en medio de la transmisión del partido entre Colombia y Venezuela. El funcionario recibió un disparo en la cabeza cuando compartía con otros colegas y concejales en el parque principal, donde se había instalado una pantalla gigante para ver el encuentro.

En diálogo con Blu Radio, el alcalde Francisco Javier Guzmán relató que Jiménez no había reportado amenazas y que el ataque tomó por sorpresa a la administración. “Estaba un grupo de la alcaldía viendo el partido (...) cuando sucedió el trágico hecho. No tenía ningún tipo de amenaza, es algo sorpresivo. Ni la familia ni yo teníamos conocimiento de que existiera una amenaza contra su integridad”, declaró el mandatario.

Videos de cámaras de seguridad muestran al agresor, vestido con buzo y gorra rojos, que se acercó a pie hasta la víctima, disparó y huyó en una motocicleta. Jiménez alcanzó a ser trasladado en ambulancia hacia Palmira, pero murió en el camino.

Aunque el alcalde evitó señalar responsables, admitió que el funcionario estaba al frente de operativos contra el microtráfico. “Venía liderando la lucha contra las ollas de microtráfico. Pudo haber sido una de las razones que llevó al crimen, pero todavía no hay claridad sobre el tema”, dijo Guzmán.

Tras el ataque, la gobernadora Dilian Francisca Toro anunció un consejo extraordinario de seguridad y una recompensa de 100 millones de pesos para quien entregue información que permita esclarecer el homicidio. “Invito a quienes tengan información a denunciar. Tengan la certeza de que habrá absoluta reserva”, señaló la mandataria.

En la zona delinquen bandas locales dedicadas al narcotráfico y estructuras como el frente Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc, aunque hasta el momento las autoridades no tienen pistas concretas sobre los responsables.

