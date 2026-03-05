¿Qué le dijo Llinás a Román que encendió los ánimos en la Sudamericana?

Un partido intenso se vivió en la noche del miércoles entre Atlético Nacional y Millonarios FC por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro terminó 1–3 y dejó la eliminación directa del verdolaga, que jugó como local en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El duelo tuvo como protagonistas a Rodrigo Contreras (2 goles), Leonardo Castro (1 gol de penal) y Nicolás Rodríguez (1 gol), quienes definieron el encuentro entre estos dos grandes equipos colombianos. Contreras fue la figura del partido tras marcar el doblete que, junto con el gol de Castro, le dio la victoria a los “embajadores”.

¿Qué se dijeron Andrés Llinás y Andrés Felipe Román?

Como se trataba de dos gigantes del fútbol colombiano, los ánimos estuvieron picantes luego del cruce entre los defensores Andrés Llinás y su excompañero Andrés Felipe Román. Las cámaras televisivas captaron cómo se encararon y comenzaron a empujarse, mientras los compañeros intentaban separarlos. Ambos jugadores fueron amonestados por el árbitro con tarjeta amarilla. Lea también: Fracaso verde: Nacional invirtió millones y quedó fuera en el primer partido de la Sudamericana ante Millonarios Ambos se gritaron palabras ofensivas, presuntamente por cuestionar la grandeza de sus equipos. De acuerdo con el diario Semana, Llinás le habría dicho a Román: “¿Cuál equipo chico, ah? ¿Cuál equipo chico, mari...?”. Por su parte, el jugador de Nacional le habría dicho al árbitro: “¿Solo yo?” al momento de recibir la tarjeta amarilla.

Resultados de la primera fase de la Copa Sudamericana 2026