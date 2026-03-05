¿Qué le dijo Llinás a Román que encendió los ánimos en la Sudamericana?

Un partido intenso se vivió en la noche del miércoles entre Atlético Nacional y Millonarios FC por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro terminó 1–3 y dejó la eliminación directa del verdolaga, que jugó como local en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.
El duelo tuvo como protagonistas a Rodrigo Contreras (2 goles), Leonardo Castro (1 gol de penal) y Nicolás Rodríguez (1 gol), quienes definieron el encuentro entre estos dos grandes equipos colombianos. Contreras fue la figura del partido tras marcar el doblete que, junto con el gol de Castro, le dio la victoria a los “embajadores”.