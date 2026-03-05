Sector vivienda arrancó 2026 con su peor registro histórico: iniciaciones de obra se desplomaron 56%

El sector vivienda comenzó 2026 con el peor arranque desde que se tiene registro. Los lanzamientos de nuevos proyectos y las iniciaciones de obra alcanzaron mínimos históricos, mientras que las ventas de vivienda nueva retrocedieron a niveles no observados desde 2013.
En enero, las iniciaciones de obra se redujeron 56% anual, los lanzamientos cayeron 23% y las ventas disminuyeron 15%, una contracción que además se compara frente a un enero de 2025 que ya había sido débil.
Le puede interesar: Gobierno sacó nuevo borrador que propone desindexar la vivienda VIS del mínimo
Así lo arrojó un reciente informe de Corficolombiana, según el cual la magnitud y persistencia de estas cifras sugieren que el sector no enfrenta un ajuste cíclico convencional, sino un deterioro más estructural, asociado a un entorno macroeconómico y de política pública cada vez más adverso.
El debilitamiento no es reciente. Desde 2023, la comercialización de vivienda ha registrado caídas sostenidas, hasta alcanzar los niveles más bajos de la historia reciente. En línea con ello, el valor agregado de la construcción de vivienda se contrajo 5,9% en 2025, completando tres años consecutivos (11 trimestres) de retrocesos en la actividad.