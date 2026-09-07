Alejandro Ordóñez vuelve a la OEA: Gobierno de De la Espriella oficializó su nombramiento

El regreso de Alejandro Ordóñez a la diplomacia es oficial. El Gobierno de Abelardo de la Espriella formalizó su designación como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), un cargo que el exprocurador ya ocupó durante el Gobierno de Iván Duque.
La decisión quedó consignada en el Decreto 1365 del 4 de septiembre de 2026, expedido por el presidente De la Espriella y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El documento establece que Ordóñez asumirá como embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, adscrito a la misión permanente de Colombia ante la OEA, en Washington, Estados Unidos.
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El nombramiento había trascendido a comienzos de agosto, cuando Carlos Suárez, estratega cercano al entonces presidente electo, anticipó el regreso de Ordóñez al servicio público. En ese momento, la designación todavía no había sido formalizada mediante decreto.