Alejandro Osorio y Aranza Villalón, campeones de la Clásica de Marinilla-2025

De principio a fin, Alejandro Osorio y Aranza Villallón defendieron sus camisetas de líderes. En juvenil triunfó el paisa José Manuel Posada.

  • Alejandro Osorio le dio más brillo a su exitosa temporada al ganar la Clásica de Marinilla. Ya había ganado la Volta Ciclística de Goiás, en Brasil. FOTO CORTESÍA ORGULLO PAISA
  • Aranza Villalón tuvo un debut triunfal en la Clásica de Marinilla. FOTO CORTESÍA CICLISMO EN LÍNEA
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 27 minutos
Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) se consagró este viernes campeón de la edición 34 de la Clásica de Marinilla, que terminó con un circuito de 20 kilómetros de recorrido por ese municipio del Oriente de Antioquia, en el que se impuso Cristian Muñoz (NU Colombia).

En una jornada lluviosa, Muñoz venció con tiempo de 37.04 minutos. Lo escoltaron Jeisson Casallas (Avinal), Jhonatan Chaves (NU Colombia) y Osorio, este último quien arribó a 24 segundos.

El Pony Osorio, que venía de ganar etapa en el Clásico RCN, Vuelta a Boyacá, Clásica de El Carmen de Viboral y Vuelta a Colombia, se apoderó del título en Marinilla con una ventaja de 36 segundos sobre Chaves y 37 ante Juan Pablo Ortega (NU Colombia).

En femenino, la campeona es extranjera, aunque desde hace varios años está radicada en Antioquia, departamento donde ha elevado su nivel para lograr importantes conquistas. Se trata de la chilena Aranza Villalón, quien en su debut en la carrera comandó la barrida del Team Sistecrédito en la competencia.

Aranza Villalón tuvo un debut triunfal en la Clásica de Marinilla. FOTO CORTESÍA CICLISMO EN LÍNEA
La deportista de 30 años ganó dos etapas. Había triunfado en el prólogo inicial y en la jornada final, de 12.5 km en un circuito en Marinilla, triunfó con tiempo de 27.40 minutos ante Yesenia Meneses (Orgullo Paisa), segunda, y Stefanía Sánchez (Sistecrédito), tercera, ambas a 1.15.

En la general, Villalón y sus compañeras Sánchez y Daniela Peñuela, en su orden, ocuparon las tres posiciones del podio.

El campeón en juvenil también fue un corredor del Sistecrédito: José Manuel Posada, quien aventajó por 42 segundos a su compañero José Manuel Ortiz. Tercero terminó Felipe Bravo (Indeportes Hidratao), a 1.14.

