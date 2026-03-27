Grupo Sura eligió su primera junta en más de 40 años sin Grupo Argos

La ausencia de representantes de Grupo Argos refleja los cambios recientes en la estructura accionaria y en las relaciones entre las principales compañías del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), que durante décadas mantuvieron participaciones cruzadas y presencia conjunta en sus órganos de gobierno.

La nueva junta, elegida por la asamblea para el periodo estatutario 2026-2028, quedó integrada por siete miembros, cinco de ellos independientes y dos patrimoniales, en línea con la plancha presentada por un accionista dentro de los plazos establecidos tras la convocatoria a la reunión.

Por primera vez en más de cuatro décadas, la junta directiva de Grupo Sura quedó conformada sin la participación de representantes de Grupo Argos, uno de los accionistas históricos de la organización.

Además de la elección de la junta, los accionistas aprobaron el proyecto de distribución de utilidades correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Grupo Sura reportó una ganancia neta de $1,64 billones, la cual fue destinada inicialmente en su totalidad a la constitución de una reserva ocasional, según la propuesta presentada a la asamblea.

Posteriormente, parte de esa reserva fue apropiada para el pago de dividendos y para la financiación de iniciativas de carácter social.

La asamblea aprobó el pago de dividendos por $2.000 por acción, sobre un total de 327,7 millones de acciones, lo que representó una distribución de $655.411 millones con cargo a la reserva ocasional no gravada.

El dividendo fue definido como 100% no gravado para los accionistas, aunque sujeto a las retenciones en la fuente aplicables según la legislación vigente.

El pago quedó programado en cuatro cuotas iguales de $500 por acción en las siguientes fechas:

- 24 de abril de 2026

- 15 de julio de 2026

- 15 de octubre de 2026

- 15 de enero de 2027

La asamblea también autorizó la constitución de una reserva por $8.032 millones para proyectos de beneficio social, con facultad al representante legal para realizar donaciones hasta por ese monto.

De igual forma, se aprobó liberar $7.643 millones de una reserva previa destinada a estos programas, con el fin de restituir la reserva ocasional general de la compañía.

Las decisiones adoptadas en la asamblea consolidaron un nuevo equilibrio en la estructura de gobierno corporativo de Grupo Sura, en un contexto de transformaciones en el accionariado y de redefinición de las relaciones históricas entre las empresas del GEA.

La conformación de una junta directiva sin representantes de Grupo Argos simboliza el cierre de una etapa caracterizada por la presencia cruzada en los máximos órganos de dirección y abre una nueva fase en la que el holding financiero deberá avanzar en su estrategia con una composición de gobierno distinta a la que predominó durante más de 40 años.