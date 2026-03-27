Grupo Sura eligió su primera junta en más de 40 años sin Grupo Argos

Por primera vez en más de cuatro décadas, la junta directiva de Grupo Sura quedó conformada sin la participación de representantes de Grupo Argos, uno de los accionistas históricos de la organización.
La nueva junta, elegida por la asamblea para el periodo estatutario 2026-2028, quedó integrada por siete miembros, cinco de ellos independientes y dos patrimoniales, en línea con la plancha presentada por un accionista dentro de los plazos establecidos tras la convocatoria a la reunión.
Como miembros independientes fueron elegidos, Bernardo Vargas Gibson, Claudia Betancur Ázcarate, Guillermo Villegas Ortega, Pedro Mejía Villa y Raquel Bernal Salazar.
Los miembros patrimoniales son Jaime Alberto Velásquez Botero y Luis Javier Zuluaga Palacio.
La ausencia de representantes de Grupo Argos refleja los cambios recientes en la estructura accionaria y en las relaciones entre las principales compañías del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), que durante décadas mantuvieron participaciones cruzadas y presencia conjunta en sus órganos de gobierno.
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