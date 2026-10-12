Dos jóvenes habrían comandado un robot a distancia para agredir sexualmente a una menor en Alemania y lo transmitieron en TikTok

La policía de Colonia, Alemania, investiga a dos jóvenes de 16 y 19 años por presuntamente utilizar un robot humanoide para agredir sexualmente a una adolescente de 16 años, mientras transmitían el hecho en vivo a través de redes sociales.

El episodio ocurrió el domingo por la noche cerca de un restaurante de comida rápida en esa ciudad. La víctima se encontraba con dos amigas en las inmediaciones de un restaurante cuando el robot se acercó.

Un video que circula en TikTok muestra al dispositivo —de color rojo y dorado, de 1,20 metros de altura— aproximándose a la joven por detrás.

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Según la policía de Colonia, Alemania, el dispositivo le habría tocado las nalgas y realizado movimientos de vaivén frente a ella. La joven gritó y se alejó del lugar. Todo quedó grabado.

Mientras ocurría la agresión, los dos sospechosos la habrían grabado, retransmitido en directo por redes sociales y comentado en tiempo real, según el comunicado oficial de las autoridades.

El menor de los dos, de 16 años, sería el propietario del robot. El video que circula en TikTok muestra al humanoide rojo y dorado —con una estética similar al personaje de Iron Man, según el diario alemán Die Zeit— junto a dos hombres, en el momento en que se aproxima a la adolescente.