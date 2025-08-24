Activan alertas en Colombia por ciclones tropicales; varios departamentos están bajo vigilancia

La Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales ha activado el protocolo de alertas debido a la formación de una Onda Tropical con dirección a las Antillas Menores.

Así lo informó a través de sus redes sociales la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) quien recomendó estar atento por posible desarrollo ciclónico el cual podría alterar las condiciones de tiempo y mar.

Dentro de la activación de la alerta, los más afectados son los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena, quienes están en alerta amarilla. Esto quiere decir que en las próximas 48 horas podría llegar un ciclón tropical que altere las condiciones marítimas.

Por otra parte, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Golfo de Urabá están en alerta verde. Esto quiere decir que entre 3 a 5 días podrían sentir las consecuencias del fenómeno natural. Para el archipiélago de San Andrés y Providencia se mantiene el estado informativo.