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Álex Flórez irá a juicio por violencia intrafamiliar: lo decidió la Corte Suprema

El senador es investigado por hechos de violencia contra su expareja en 2021.

  • El senador reelecto por el Pacto Histórico tendrá que responder ante la Corte Suprema por violencia intrafamiliar agravada. FOTO: Camila Díaz - Colprensa
    El senador reelecto por el Pacto Histórico tendrá que responder ante la Corte Suprema por violencia intrafamiliar agravada. FOTO: Camila Díaz - Colprensa
El Colombiano
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hace 24 minutos
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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió acusar al senador Álex Flórez Hernández (Pacto Histórico) por violencia intrafamiliar agravada.

En este caso, los magistrados tuvieron en cuenta la denuncia que da cuenta de la presunta conducta irregular cometida por el parlamentario del Pacto Histórico entre los años 2020 y 2021 contra su entonces pareja sentimental Johanna Peláez Botero, a quien habría infringido violencia verbal y física.

El alto tribunal allegó material probatorio documental y testimonial que advierte que Flórez habría golpeado a la mamá de su hijo por supuestamente negarse a abortar. Estos hechos habrían tenido ocurrencia cuando el ahora parlamentario era concejal de Medellín.

En aquella ocasión, cuando se conoció la denuncia por maltrato, Flórez y su expareja emitieron un comunicado en el que se limitaron a informar que mantenían una buena relación alrededor de su hijo, sin desmentir la supuesta agresión.

Noticia en desarrollo...

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