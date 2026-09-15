Alex Saab se declara culpable en Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al gobierno de Maduro

Alex Saab se declaró culpable este martes, 15 de septiembre, ante la jueza Kathleen Williams, en un tribunal de Miami, de un cargo de conspiración para lavar dinero relacionado con un esquema de fraude en el programa de alimentos subsidiados de Venezuela, conocido como CLAP.
El empresario colombiano, de 54 años, aceptó su responsabilidad en una causa que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se relaciona con contratos obtenidos entre 2015 y 2019 mediante sobornos a funcionarios venezolanos.
En contexto: Este martes será la audiencia en la que Alex Saab se declararía culpable en una corte de Estados Unidos
De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, Saab y otras personas utilizaron empresas fantasma y documentos falsificados para mover cientos de millones de dólares que estaban destinados a la compra de alimentos para el programa Comité Local de Abastecimiento y Producción.