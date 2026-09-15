Alex Saab se declara culpable en Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al gobierno de Maduro

De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, Saab y otras personas utilizaron empresas fantasma y documentos falsificados para mover cientos de millones de dólares que estaban destinados a la compra de alimentos para el programa Comité Local de Abastecimiento y Producción.

En contexto: Este martes será la audiencia en la que Alex Saab se declararía culpable en una corte de Estados Unidos

El empresario colombiano, de 54 años, aceptó su responsabilidad en una causa que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se relaciona con contratos obtenidos entre 2015 y 2019 mediante sobornos a funcionarios venezolanos .

Alex Saab se declaró culpable este martes, 15 de septiembre, ante la jueza Kathleen Williams, en un tribunal de Miami, de un cargo de conspiración para lavar dinero relacionado con un esquema de fraude en el programa de alimentos subsidiados de Venezuela, conocido como CLAP .

Las autoridades sostienen que parte de esos recursos terminó en cuentas bancarias en Estados Unidos , después de pasar por empresas y operaciones utilizadas para ocultar su origen. La investigación también señala que el esquema se extendió posteriormente a negocios relacionados con la venta de petróleo de la estatal venezolana PDVSA . Por estos hechos, Saab se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, un cargo que contempla una pena máxima de 20 años de prisión . Su sentencia definitiva está prevista para enero del 2027.

En febrero de este año, Saab fue detenido en Caracas y permaneció bajo custodia en Venezuela hasta que el Gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, lo entregó a Estados Unidos el 16 de mayo. Dos días después, el empresario compareció por primera vez ante una corte federal de Miami por los nuevos cargos.

Saab había presentado una declaración de “no culpable” el 24 de julio, pero este martes la cambió por una de culpabilidad durante su comparecencia en persona ante la Corte del Distrito Sur de Florida: “Culpable, señoría”, manifestó el empresario, de acuerdo con EFE.

La nueva declaración se produjo después de que la Fiscalía estadounidense y la defensa de Saab alcanzaran un acuerdo de 12 páginas cuyos términos permanecen bajo reserva, documento que fue revisado por la jueza Kathleen M. Williams durante la audiencia.

Saab admitió que participó, junto con cómplices cuyas identidades no fueron reveladas, en una conspiración que incluyó actividades ilícitas, fraude, sobornos a funcionarios públicos y ocultamiento del origen de los fondos.

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Las condiciones del acuerdo no fueron divulgadas durante la audiencia. Saab afirmó que no recibió amenazas para aceptar su culpabilidad y que no hubo otro trato distinto al presentado ante la Fiscalía.

El nuevo caso ocurre después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero y su traslado a Nueva York, donde permanece bajo custodia federal y enfrenta cargos relacionados con narcotráfico. Maduro se declaró no culpable durante su primera comparecencia ante el juez Alvin Hellerstein.

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El proceso contra el exmandatario venezolano comenzará el 1 de junio de 2027. Antes de esa fecha, la defensa deberá presentar sus argumentos sobre la inmunidad que Maduro asegura tener como jefe de Estado y cuestionará la legalidad de su captura. La próxima audiencia está prevista para el 17 de noviembre de 2026, cuando el juez escuchará los argumentos de las partes.

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