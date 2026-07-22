Álex Saab se declaró no culpable ante corte en EE. UU. y se cancela su comparecencia presencial

El empresario Álex Nain Saab Morán, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, presentó formalmente una declaración de “no culpable” (Not Guilty) ante la Corte del Distrito Sur de Florida en el caso que se le sigue por presunto lavado de activos.

El señalado le agregó a su declaración una renuncia a la comparecencia presencial, la cual fue aprobada por el tribunal federal. Como consecuencia de este movimiento, la corte dejó sin efecto la audiencia prevista para el próximo 24 de julio y canceló el reporte de abogados contemplado para esa fase.

Según está registrado en su expediente, esa orden judicial establece que Saab renunció de manera voluntaria e informada a su derecho de comparecer físicamente tras ser asesorado por su equipo legal.

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Asimismo, el documento confirma que el acusado recibió copia de la acusación formal (indictment) y fue informado a través de sus defensores, Neil M. Schuster y Joseph M. Schuster, sobre la naturaleza de los cargos y las penas máximas que podría enfrentar. Con esto, el proceso continuará sin necesidad de su presencia física en esta etapa, representado permanentemente por sus abogados.

En la actualidad, Saab, de 54 años, enfrenta cargos por lavado de dinero, conspiración para ejecutar operaciones financieras ilícitas y participación en mecanismos para ocultar el origen de fondos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el empresario habría participado en un esquema que permitió movilizar más de 350 millones de dólares hacia cuentas en el exterior mediante operaciones ilícitas vinculadas a contratos estatales en Venezuela, incluyendo alimentos (CLAP), vivienda, oro y petróleo.