Alianza Verde apoyará a Iván Cepeda pero no podrá impulsar una Constituyente

En una decisión trascendental para el panorama electoral de 2026, el partido Alianza Verde oficializó su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, del Pacto Histórico, tras una votación interna en su Dirección Nacional. Este acuerdo se consolidó con una amplia mayoría de 34 votos a favor, tres en contra y una abstención, definiendo que el apoyo será efectivo desde la primera vuelta presidencial. Lea también: ¿Principio del fin de la Alianza Verde? Así está su interna tras apoyo a Iván Cepeda Sin embargo, según se ha comunicado desde la dirección de la Alianza Verde, ese respaldo no sería incondicional, pues se basó en un acuerdo programático que incluye compromisos explícitos por parte del candidato.

Dentro de los puntos destacados de ese acuerdo programático, según han reportado medios nacionales como Caracol Radio y El Tiempo, Cepeda se comprometió a no impulsar una Asamblea Nacional Constituyente ni a promover cualquier iniciativa que busque revivir la reelección presidencial. Este último punto habría sido incluido para mitigar temores de algunos sectores sobre un posible retorno de Gustavo Petro al poder en el futuro y para garantizar la defensa de la Constitución de 1991 y sus periodos de cuatro años. La lista de compromisos la completan ejes como la lucha contra la pobreza y la desigualdad, combatir la corrupción y defender los recursos públicos, buscar un acuerdo nacional para tramitar reformas sociales estructurales y garantizar la idoneidad en la función pública, esto último buscando que las personas que estén en los diferentes cargos cumplan con las respectivas aptitudes según sus tareas.