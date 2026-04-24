Alianza Verde apoyará a Iván Cepeda pero no podrá impulsar una Constituyente

En una decisión trascendental para el panorama electoral de 2026, el partido Alianza Verde oficializó su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, del Pacto Histórico, tras una votación interna en su Dirección Nacional.
Este acuerdo se consolidó con una amplia mayoría de 34 votos a favor, tres en contra y una abstención, definiendo que el apoyo será efectivo desde la primera vuelta presidencial.
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Sin embargo, según se ha comunicado desde la dirección de la Alianza Verde, ese respaldo no sería incondicional, pues se basó en un acuerdo programático que incluye compromisos explícitos por parte del candidato.