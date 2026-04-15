Katherine Miranda reveló porqué apoya a Paloma Valencia: “Mi tía uribista tenía razón”

La representante a la Cámara Katherine Miranda explicó en una reciente entrevista con la Revista Semana las razones detrás de su sorpresivo respaldo a la senadora Paloma Valencia, una decisión que ha generado polémica por su historial crítico frente al uribismo. Durante su participación en el programa El Debate, formato de análisis político del medio, Miranda detalló que su apoyo se enmarca en una apuesta por lo que denomina un “liderazgo colectivo” de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que Valencia se perfila como una de las principales candidatas. Puede leer: La novela por la que la Alianza Verde explotó en tres pedazos, ¿por qué Cepeda no conquistó a los de centro? El respaldo no ha pasado desapercibido. La congresista, integrante de la Alianza Verde, ha mantenido durante años una postura distante frente a sectores del Centro Democrático e incluso respaldó en el pasado al actual presidente Gustavo Petro, a quien recientemente ha cuestionado en varias ocasiones.

En la entrevista, Miranda fue enfática en que su decisión no implica una coincidencia ideológica plena con Valencia. “Tengo muchas diferencias con Paloma desde hace ocho años, pero es una mujer que ha respetado la independencia, la Constitución y la democracia. En el momento que está viviendo Colombia, tenemos que encontrarnos en lo fundamental”, afirmó. Uno de los momentos que más llamó la atención de la conversación fue cuando reconoció un cambio en su percepción política: “Me duele aceptar que mi tía uribista tenía razón”. Con esta frase, la representante sugirió que su postura actual responde a una lectura distinta del contexto nacional y a preocupaciones sobre el rumbo institucional del país. Le puede interesar: Encuesta revela que Paloma Valencia “vuela” hacia la cima y los punteros se van estancando Miranda también aprovechó el espacio en Semana para hacer un llamado a los jóvenes a informarse antes de tomar decisiones electorales y a analizar críticamente la coyuntura política. En ese sentido, lanzó advertencias sobre posibles riesgos para la democracia y aseguró que prefiere “ser oposición en una democracia que un perseguido en una dictadura”, en referencia a escenarios como el de Venezuela.

Katherine Miranda ha respaldado en varias ocasiones su apoyo hacía Paloma Valencia. FOTO: redes sociales.

Además, mencionó que, aunque no votó por Valencia en la consulta interna, sí valora el tipo de liderazgo que la senadora ha venido construyendo junto a otros sectores políticos, entre ellos el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo. Conozca: Katherine Miranda se unirá a campaña de Paloma Valencia y otros secretos en De Buena Fuente “A mí lo que me gusta es ese liderazgo colectivo (...) me gusta que no es de extrema derecha ni nada por el estilo”, señaló, destacando también la disposición al diálogo y el respeto por las diferencias como elementos que, en su opinión, hacen falta en el panorama político actual.

Finalmente, Miranda dejó claro que su apoyo no significa una adhesión incondicional. “No es firmar un cheque en blanco”, dijo, al subrayar que mantendrá sus posiciones críticas tanto en público como en privado. Sobre la posibilidad de ocupar un cargo en un eventual gobierno de Valencia, la congresista indicó en la entrevista que, por ahora, no lo contempla y que incluso evalúa tomar distancia de la vida pública, aunque reconoció que en política los escenarios pueden cambiar.

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