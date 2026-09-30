A “Cepillo”, de La Matecaña, lo cogieron en operativo en el que cayeron nueve personas en el norte de Medellín

Un megaoperativo para desarticular a la banda La Matecaña, una de las más peligrosas del norte de Medellín, terminó con la captura de su presunto máximo cabecilla, José Antonio Giraldo Suárez, alias Cepillo. Junto con él fueron capturados otros ocho supuestos integrantes de esta organización delincuencial, que contaría con todo el apoyo de La Terraza. El operativo se efectuó en la madrugada de este miércoles en nueve viviendas de las comunas 4 (Aranjuez), 5 (Castilla) y 7 (Robledo), hasta donde llegaron las autoridades y procedieron con la captura de los presuntos integrantes de esta organización criminal, entre ellos a alias Cepillo, que es considerado uno de los mayores golpes a las bandas criminales de la ciudad.

Fuentes judiciales señalaron que Giraldo Suárez, oriundo de Abejorral (Oriente antioqueño), sería uno de los aliados estratégicos de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, el histórico máximo cabecilla de La Terraza y quien formó parte de la desmantelada mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí. Entérese: Asesinaron a “Manguito”, el más conocido vendedor de mangos del parque de Andes Sus funciones pasarían por el manejo de las rentas criminales en las comunas 4 (Aranjuez), 5 (Castilla), 6 (Doce de Octubre) y 7 (Robledo), siendo su centro delictivo el barrio Kennedy, donde se produjo su detención, la cuarta que tiene en su trayectoria delictiva. Anteriormente, fue arrestado el 26 de junio de 2000 por concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Nueve años después, el 21 de diciembre de 2009, lo detuvieron en un allanamiento a su residencia en el noroccidente de Medellín. La captura más reciente se produjo el 26 de febrero de 2015 en un operativo en el barrio Aranjuez. Le puede interesar: Cayó presunto socio del sobrino de alias Douglas en operativo contra el lavado de activo con criptomonedas en Medellín A su prontuario delictivo se le suman seis incautaciones de armas de fuego entre 2005 y 2006, las cuales contaban con salvoconducto, pero se le fueron incautadas en periodos en los que estaba prohibido su porte por decreto.

Tras esta nueva detención, este presunto cabecilla de la banda La Matecaña deberá responder, junto con las otras ocho personas capturadas, por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento, tortura, hurto calificado agravado y secuestro. La relevancia de “Cepillo” dentro de La Terraza sería tal que sonó para ser nombrado máximo cabecilla de la banda Los del Alto y que delinque en la comuna 4 (Aranjuez). Esto tras el asesinato de su máximo cabecilla, Andrés Fernando Torres Rodríguez, “Torres”, el 1 de septiembre de 2025, en la zona rosa de Aranjuez. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: