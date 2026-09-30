A “Cepillo”, de La Matecaña, lo cogieron en operativo en el que cayeron nueve personas en el norte de Medellín

Un megaoperativo para desarticular a la banda La Matecaña, una de las más peligrosas del norte de Medellín, terminó con la captura de su presunto máximo cabecilla, José Antonio Giraldo Suárez, alias Cepillo. Junto con él fueron capturados otros ocho supuestos integrantes de esta organización delincuencial, que contaría con todo el apoyo de La Terraza.
El operativo se efectuó en la madrugada de este miércoles en nueve viviendas de las comunas 4 (Aranjuez), 5 (Castilla) y 7 (Robledo), hasta donde llegaron las autoridades y procedieron con la captura de los presuntos integrantes de esta organización criminal, entre ellos a alias Cepillo, que es considerado uno de los mayores golpes a las bandas criminales de la ciudad.