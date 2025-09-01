x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Quién es alias El Paisa, disidente de las Farc cuya captura llevó a una asonada de 350 personas en Nariño

Su papel era la administración de finanzas y despliegue de personal para las operaciones del grupo armado.

  • En la mitad, con camiseta gris, alias El Paisa. FOTO: CORTESÍA
    En la mitad, con camiseta gris, alias El Paisa. FOTO: CORTESÍA
Santiago Palomino Ochoa
Santiago Palomino Ochoa
hace 17 minutos
bookmark

Tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a alias El Paisa, presunto cabecilla logístico de la estructura residual Franco Benavides, en zona rural de Magüí Payán, en Nariño. Durante el procedimiento, más de 350 personas realizaron una asonada para impedir su judicialización.

En el lugar se presentó un combate de encuentro con integrantes de la estructura, que terminó con la captura. De acuerdo con la información oficial, el detenido tenía orden judicial vigente por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Durante el procedimiento se incautó un fusil M-16, una pistola, una escopeta, 12 proveedores y más de 325 cartuchos de diferentes calibres. También fueron asegurados equipos de comunicaciones y elementos de intendencia asociados a la logística del grupo.

Lea también: “Están totalmente incomunicados”: el drama que persiste en la vereda Nueva York tras liberación de 33 militares en Guaviare

En medio del procedimiento judicial, alrededor de 350 personas de la zona realizaron una asonada. Los participantes emplearon lanchas, motocicletas y vehículos para bloquear el aterrizaje de aeronaves e impedir la llegada de las autoridades encargadas.

Pese a los bloqueos, las unidades militares lograron la extracción del detenido y el transporte de los elementos de guerra a custodia oficial. El material y la persona capturada fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente por intermedio de la Policía Nacional.

En el combate murió una mujer sin identificar, señalada como compañera sentimental del capturado. Según las autoridades, esta neutralización y la captura se consideran un resultado directo de la maniobra militar que buscaba afectar el componente logístico de la estructura.

Además, representa un impacto directo contra el control delictivo de la estructura en Nariño, especialmente en Leiva, Cumbitara y Magüí Payán; esto debido a la afectación del subsistema financiero y logístico.

¿Quién es alias El Paisa?

Alias El Paisa tiene 42 años y registra 11 años dentro de la organización. Aunque es oriundo de Caquetá, adoptó ese alias por su forma de hablar, según información del Ejército.

Su función principal era la coordinación logística para las estructuras residuales Franco Benavides y Urías Rendón en Nariño. Entre sus tareas estaban la compra y venta de armas por droga, el almacenamiento de intendencia, explosivos y comunicaciones, y la distribución de víveres y suministros a las unidades.

La información oficial también lo ubica como responsable del recaudo de extorsiones a civiles vinculados a economías ilícitas y de la articulación de abastecimientos en veredas y centros poblados de Cumbitara y Leiva. Estas acciones incluían custodia de armamento, administración de bodegas y control de remesas.

El detenido ejercía coordinación en terreno para sostener operaciones, incluyendo el flujo de material y el soporte a combatientes durante enfrentamientos. Este rol lo convertía en un enlace relevante entre finanzas, aprovisionamiento y despliegue de personal.

Le puede interesar: Disidencias de las Farc confirmaron el secuestro de cinco soldados, un policía y un menor de edad; ya uno murió en cautiverio

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida