Quién es alias El Paisa, disidente de las Farc cuya captura llevó a una asonada de 350 personas en Nariño

Tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a alias El Paisa, presunto cabecilla logístico de la estructura residual Franco Benavides, en zona rural de Magüí Payán, en Nariño. Durante el procedimiento, más de 350 personas realizaron una asonada para impedir su judicialización.

En el lugar se presentó un combate de encuentro con integrantes de la estructura, que terminó con la captura. De acuerdo con la información oficial, el detenido tenía orden judicial vigente por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Durante el procedimiento se incautó un fusil M-16, una pistola, una escopeta, 12 proveedores y más de 325 cartuchos de diferentes calibres. También fueron asegurados equipos de comunicaciones y elementos de intendencia asociados a la logística del grupo.

En medio del procedimiento judicial, alrededor de 350 personas de la zona realizaron una asonada. Los participantes emplearon lanchas, motocicletas y vehículos para bloquear el aterrizaje de aeronaves e impedir la llegada de las autoridades encargadas.

Pese a los bloqueos, las unidades militares lograron la extracción del detenido y el transporte de los elementos de guerra a custodia oficial. El material y la persona capturada fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente por intermedio de la Policía Nacional.