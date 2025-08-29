“Están totalmente incomunicados”: el drama que persiste en la vereda Nueva York tras liberación de 33 militares en Guaviare

El silencio regresó al caserío de la vereda Nueva York del municipio de El Retorno. La fuerza oficial se retiró y el miedo quedó instaurado en la comunidad. Están incomunicados.
Los 33 militares –que estuvieron secuestrados durante 105 horas por una multitud de campesinos– abordaron un helicóptero y desembarcaron en la capital del Guaviare en la noche de este 28 de agosto.
“Ellos se encuentran muy bien, han sido atendidos por un equipo interdisciplinario y están listos para regresar nuevamente al área de operaciones”, afirmó el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.
Los soldados fueron liberados después de una mediación de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP OEA.
Delegados del Ministerio de Defensa, del Interior y de la Oficina de la Consejería de Paz tuvieron que viajar hasta el lugar para hablar con la comunidad.