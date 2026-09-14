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Los insólitos argumentos de ‘Papá Pitufo’ para reclamarle una millonaria indemnización al Estado: dice que sufre depresión

Diego Marín Buitrago habría demandado al Estado colombiano argumentando supuestas irregularidades en su orden de captura. Según dice, los perjuicios también afectarían psicológicamente a su esposa e hijos.

  • Alias “Papá Pitufo” está prófugo en el exterior. Foto: Cortesía.
    Alias “Papá Pitufo” está prófugo en el exterior. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 9 minutos
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Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o el “zar del contrabando”, habría demandado al Estado colombiano por supuestas irregularidades en su orden de captura.

Marín es solicitado en extradición —ya que vivía en Portugal— y se expone a una pena de hasta 27 años por concierto para delinquir y cohecho para dar u ofrecer, aunque en este momento se desconoce su paradero.

El nombre del presunto contrabandista también ha sonado por sus acercamientos con la campaña y gobierno de Gustavo Petro. Entre esos episodios, las reuniones entre el exdirector de inteligencia Jorge Lemus y el abogado Luis Felipe Ramírez, en su momento defensor de Marín.

Volviendo al caso, según informó Cambio, Marín Buitrago habría afirmado que padece zozobra, angustia, ansiedad, depresión, incertidumbre y afectaciones emocionales y psicológicas. Además, reclama al Estado colombiano cerca de 700 millones de pesos por supuestas irregularidades que se habrían presentado en su orden de captura, según él.

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Esa plata también la reclamaría para su esposa, Liset Samboní, y sus tres hijos, quienes supuestamente también presentan afectaciones psicológicas derivadas por el proceso penal que llevó a que Marín fuera pedido en extradición desde Portugal.

La demanda sería contra las autoridades que intervienen en ese proceso: la Cancillería, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Rama Judicial. Todas serían señaladas de haberle causado los supuestos perjuicios por los que reclamaría la reparación.

Los argumentos sobre la orden de captura en España y Portugal

Según detalla ese medio, la demanda de “Papá Pitufo” cuestionaría que una misma orden judicial haya sido utilizada dos veces para capturarlo. La primera vez en España, el 5 de abril de 2024, y la segunda en Portugal, el 3 de diciembre de ese mismo año. Se recuerda que Marín aprovechó su libertad condicional en el primer país para fugarse al segundo, pero allí fue recapturado.

Lo que estaría argumentando “Papá Pitufo” es que la decisión de libertad condicional tomada a su favor en España bastaba para cancelar la orden de captura que tenía en Colombia, dado que esta no perdió vigencia.

Luego quedó en libertad en Portugal en 2025, pero estaría diciendo que hay unas supuestas irregularidades en su orden de captura emitida en Colombia que le habrían generado perjuicios aún existentes. Por eso habla de que él y su familia sufrirían una “afectación continuada” y por eso busca que el Estado colombiano sea condenado.

La tesis de la defensa sobre el presunto “error judicial”

El abogado de Marín, William Mejía, alegaría en la demanda presentada que la orden de captura contra su cliente solo podía dictarse cuando existiera una resolución que resolviera su situación jurídica, ya que Marín estaba en España, país del que también es ciudadano.

Es decir, según el abogado, no podría haber orden de captura contra alguien en el exterior sin una medida de aseguramiento, sentencia o acusación en firme.

Y, como la imputación se dio meses después de sus capturas internacionales y su acusación fue hasta noviembre de 2025, el abogado sostiene que se cometió un “error judicial” al haberse solicitado una orden de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento.

Bloque de preguntas frecuentes

¿Quién es alias Papá Pitufo y por qué lo busca la justicia?
Diego Marín Buitrago es señalado como el “zar del contrabando” en Colombia. Enfrenta requerimientos judiciales por concierto para delinquir y cohecho, con penas que alcanzan los 27 años de prisión.
¿Por qué alias Papá Pitufo demanda al Estado colombiano?
Exige una reparación económica de $700 millones para él y su familia alegando daños psicológicos y supuestos errores en la vigencia de las órdenes de captura ejecutadas en España y Portugal.
¿Cuál es el paradero actual de Diego Marín Buitrago?
Actualmente se desconoce su ubicación exacta tras haber quedado en libertad en Portugal en 2025 y evadir la extradición a Colombia.
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