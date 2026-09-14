Los insólitos argumentos de ‘Papá Pitufo’ para reclamarle una millonaria indemnización al Estado: dice que sufre depresión

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o el “zar del contrabando”, habría demandado al Estado colombiano por supuestas irregularidades en su orden de captura.

Marín es solicitado en extradición —ya que vivía en Portugal— y se expone a una pena de hasta 27 años por concierto para delinquir y cohecho para dar u ofrecer, aunque en este momento se desconoce su paradero.

El nombre del presunto contrabandista también ha sonado por sus acercamientos con la campaña y gobierno de Gustavo Petro. Entre esos episodios, las reuniones entre el exdirector de inteligencia Jorge Lemus y el abogado Luis Felipe Ramírez, en su momento defensor de Marín.

Volviendo al caso, según informó Cambio, Marín Buitrago habría afirmado que padece zozobra, angustia, ansiedad, depresión, incertidumbre y afectaciones emocionales y psicológicas. Además, reclama al Estado colombiano cerca de 700 millones de pesos por supuestas irregularidades que se habrían presentado en su orden de captura, según él.

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Esa plata también la reclamaría para su esposa, Liset Samboní, y sus tres hijos, quienes supuestamente también presentan afectaciones psicológicas derivadas por el proceso penal que llevó a que Marín fuera pedido en extradición desde Portugal.

La demanda sería contra las autoridades que intervienen en ese proceso: la Cancillería, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Rama Judicial. Todas serían señaladas de haberle causado los supuestos perjuicios por los que reclamaría la reparación.