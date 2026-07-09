Interpol activa circular roja contra “Papá Pitufo”: Será buscado en 196 países tras solicitud de la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación informó que la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon (Francia), activó la notificación roja contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, luego de evaluar la solicitud presentada por las autoridades colombianas.
La decisión permite que la alerta de búsqueda internacional sea difundida entre los 196 países integrantes de Interpol con el objetivo de avanzar en la ubicación, captura y eventual traslado a Colombia del indiciado.
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Según explicó la Fiscalía, el trámite ante el organismo internacional comenzó el 21 de febrero de 2025, fecha desde la cual Interpol adelantó el estudio de la solicitud y revisó la documentación aportada por las autoridades colombianas.
Tras ese análisis, la Secretaría General determinó que se cumplían los requisitos establecidos para activar la notificación roja, un mecanismo utilizado para solicitar la cooperación de los países miembros en la localización de personas requeridas por procesos judiciales.
Con esta decisión, las autoridades colombianas esperan fortalecer la búsqueda internacional del conocido “zar del contrabando” y avanzar en los procedimientos necesarios para que pueda responder ante la justicia del país.