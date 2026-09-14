Alias Pluma, postulado ante la JEP, lideró desde La Picota red de extorsiones por $4.900 millones: así operaba

La Fiscalía reveló el hallazgo de una organización criminal que habría operado desde el pabellón 6 de la cárcel La Picota, en Bogotá, y que logró obtener más de 4.900 millones de pesos mediante extorsiones y estafas telefónicas cometidas desde el interior del centro penitenciario. Según el ente investigador, la estructura no se limitaba a ese establecimiento, sino que se extendía a varios centros carcelarios del país, burlando los controles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para acceder de manera ilegal a celulares, servicios de datos y aplicaciones financieras. El modus operandi consistía en crear perfiles falsos de mujeres en WhatsApp para contactar a las víctimas y ofrecerles supuestos servicios sexuales. Posteriormente, los integrantes de la red utilizaban fotografías tomadas de redes sociales o montajes para vincular a las personas con delitos sexuales, y a partir de ahí exigían transferencias de dinero a cambio de no divulgar el material.

La Fiscalía señaló que, una vez lograban el primer pago, la organización intensificaba las amenazas para presionar nuevas transacciones. El dinero recaudado se movía a través de billeteras digitales y cuentas de terceros, y era retirado en efectivo para la compra de inmuebles, vehículos y otros activos. La investigación, que partió de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), permitió examinar más de 631.000 operaciones financieras y documentar 43 noticias criminales derivadas de denuncias y reportes de víctimas. Ese seguimiento también permitió detectar un esquema de ocultamiento de al menos 2.000 millones de pesos en menos de cuatro años.

Y es que todo el entramado criminal lleva a una persona: Fabián Viracachá Ballén, alias El Don o Pluma, cabecilla de la estructura, quien además es exintegrante de las extintas Farc y postulado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Cumple una condena de 38 años de prisión por el homicidio de un policía y otras conductas ilícitas. De acuerdo con la Fiscalía, pese a estar privado de la libertad, mantendría el control criminal y financiero del entramado, y parte del dinero le habría retornado mediante consignaciones de bajo monto. Las autoridades sostienen además que reclutaba y entrenaba a otros internos para realizar las llamadas masivas a las víctimas. La estructura estaría integrada también por la esposa, el hijo y la hijastra de Viracachá Ballén, quienes habrían facilitado el movimiento de los recursos y la adquisición de bienes. La investigación permitió identificar seis inmuebles y cuatro vehículos en Bogotá, Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Viotá y Restrepo (Meta), sobre los que la Fiscalía promoverá medidas cautelares con fines de comiso.

En desarrollo del caso, el CTI, con apoyo de la Dijín, capturó a Bibiana Paola Montañez Rozo, Helim Yareyth Clavijo Montañez y Michael Stiven Viracachá Pérez, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías de Bogotá. Un fiscal de la Delegada para las Finanzas Criminales les imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad. Los tres procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Lea también: ¿Cómo será el ingreso de la Policía a las universidades? Esto dijeron los rectores tras la propuesta de De la Espriella Bloque de preguntas y respuestas: