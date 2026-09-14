Alias Pluma, postulado ante la JEP, lideró desde La Picota red de extorsiones por $4.900 millones: así operaba

La Fiscalía reveló el hallazgo de una organización criminal que habría operado desde el pabellón 6 de la cárcel La Picota, en Bogotá, y que logró obtener más de 4.900 millones de pesos mediante extorsiones y estafas telefónicas cometidas desde el interior del centro penitenciario.
Según el ente investigador, la estructura no se limitaba a ese establecimiento, sino que se extendía a varios centros carcelarios del país, burlando los controles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para acceder de manera ilegal a celulares, servicios de datos y aplicaciones financieras.
El modus operandi consistía en crear perfiles falsos de mujeres en WhatsApp para contactar a las víctimas y ofrecerles supuestos servicios sexuales.
Posteriormente, los integrantes de la red utilizaban fotografías tomadas de redes sociales o montajes para vincular a las personas con delitos sexuales, y a partir de ahí exigían transferencias de dinero a cambio de no divulgar el material.