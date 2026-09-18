Cayó el quinto implicado por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo: ¿de quién se trata?

Por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes se siguen produciendo capturas y en las últimas horas se le oficializó la detención a Juan Diego Echavarría Arango, alias Se lo Juro, otro presunto integrante de la banda El Mesa que estaría relacionado con este caso, ocurrido el 3 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia, Norte antioqueño. Este joven, de 22 años, es la quinta persona vinculada a este caso por parte de las autoridades, aunque su proceso se manejará bajo la Ley de Infancia y Adolescencia, puesto que los hechos ocurrieron cuando esta persona era menor de edad, según trascendió.

Alias Se lo Juro se encontraba detenido en la cárcel del municipio Santa Rosa de Osos por delitos como porte y tráfico de estupefacientes y acceso carnal abusivo, los cuales habría cometido bajo la tutela de la banda El Mesa. La vinculación al crimen del ingeniero forestal se produjo el pasado jueves por parte de los agentes del CTI de la Fiscalía, cuando llegaron a este penal con una nueva orden de captura. A la 1:00 de la tarde de este viernes se hicieron las audiencias concentradas ante el Juzgado Segundo de Adolescentes de Medellín con Funciones de Control de Garantías. Allí se le imputaron cargos por el delito de desaparición forzada agravada en calidad de autor, los cuales aceptó. Durante las audiencias se conoció que alias Se lo Juro habría participado activamente en la planeación y ejecución de la desaparición de Andrés Camilo, hechos que cometió cuando tenía 17 años. Incluso se habla de que Echavarría Arango formaría parte de El Mesa desde los 11 años. Entérese: Fiscalía señaló a alias 300 de manejar la camioneta en la que desapareció el ingeniero Andrés Camilo Peláez El abogado Miguel Ángel del Río Malo, uno de los que está llevando el proceso de este ingeniero, dijo en sus redes sociales antes de esta audiencia: “Una nueva imputación en contra de alias Se lo juro. Con esta van cinco capturas por la desaparición de Andrés Camilo. Fuerza Claudia”.

Luego de conocer que Echavarría Arango aceptara su responsabilidad en estos hechos, se espera que en próximos días se conozca la sentencia. Debido a que su proceso se le llevó como menor de edad, se espera que la condena no supere los cinco años. Esta es la segunda persona que es procesada como menor de edad dentro de este caso, puesto que Brayan Andrei Palacio Arango, alias El Cabo, habría participado dentro del crimen del contratista de Hidroituango cuando tenía 17 años, razón por la cual las audiencias se hicieron con todas las garantías que tienen los menores de 18 años.

¿Quienes son los capturados por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo?

Por estos hechos se encuentran también capturados Weimar Alexánder Castillo, alias 300; Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa, y Willinton Ortiz Muñoz, alias Willy, quienes actualmente están siendo procesados, aunque ninguno aceptó su responsabilidad por lo ocurrido con este profesional. Le puede interesar: Imputarán a otro implicado en desaparición de ingeniero en San Andrés de Cuerquia, ¿quién es? Claudia Yepes Upegui, madre del ingeniero, indicó: “Aunque toda la investigación presume que lo desenterraron y arrojaron al río, sigo esperando la verdad y justicia, que los desgraciados paguen el daño irreparable que le hicieron a mi hijo y a mí”. Todos los procesados por este caso habrían participado, de manera directa, en el secuestro del ingeniero, a quien raptaron en la madrugada de ese lunes en una calle de la zona céntrica de San Andrés de Cuerquia, para luego llevarlo a una vivienda detrás de la iglesia principal, donde habría sido torturado.

Las investigaciones dieron cuenta de que, al parecer, este profesional falleció a manos de los integrantes de este grupo delincuencial y posteriormente habría sido enterrado en una fosa común en la vereda Guayabal, a 1 kilómetro de la vivienda. Después de tres años y con el avance del proceso que terminó con estas cinco capturas y la exoneración de otras dos que fueron implicadas inicialmente, los integrantes de El Mesa habrían exhumado los restos y supuestamente los lanzaron al río San Andrés, justo al lado de donde estarían sepultados. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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