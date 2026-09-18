Denuncian la desaparición de un comunicador y defensor de derechos humanos en Anorí, Antioquia

La desaparición de Julián Hincapié, comunicador comunitario y defensor de derechos humanos de Anorí, mantiene en alerta a sus familiares, amigos y a distintas organizaciones sociales del Nordeste antioqueño. El hombre fue visto por última vez el pasado 10 de septiembre, alrededor del mediodía, en zona rural del municipio, y desde entonces se desconoce su paradero. La denuncia fue difundida por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), que pidió apoyo ciudadano para recopilar información sobre los últimos movimientos de Hincapié y contribuir así a su localización. Hasta el momento no se ha establecido públicamente qué ocurrió tras el último contacto con él ni quién podría estar detrás de su desaparición, por lo que familiares y organizaciones que acompañan el caso solicitaron a quienes tengan información relevante que la entreguen directamente a las autoridades. Entérese: Anorí marcha contra la violencia tras amenazas de las disidencias de las Farc La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también se pronunció denunciando el caso. Además, reveló que, en lo corrido de 2026, Antioquia ha registrado 47 agresiones contra periodistas, de las cuales 14 corresponden a amenazas directas. La FLIP pidió a las autoridades continuar con la búsqueda efectiva del comunicador y confirmó que ya se encuentra documentando el caso y haciendo seguimiento a la situación.

El antecedente de Mateo Pérez Rueda

La desaparición de Hincapié se conoce meses después de otro caso que marcó al periodismo antioqueño: la desaparición y posterior asesinato de Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente, de Yarumal. Por este caso, Jhon Edison Chalá Torrejano, o alias Víctor Chalá, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, fue imputado por homicidio, secuestro y tortura. No aceptó los cargos y sigue en el proceso judicial. El antecedente ha reavivado la preocupación sobre la seguridad de quienes ejercen labores de comunicación y defensa de derechos en las zonas rurales del departamento.

La situación de Anorí

La situación de orden público de Anorí es una de las más críticas del país. El pasado 11 de septiembre, la comunidad del municipio marchó para rechazar el recrudecimiento del conflicto en el territorio, luego de que circulara en redes sociales un panfleto atribuido al Frente 36 de las disidencias de las Farc, fechado el 8 de septiembre, en el que el grupo armado impuso una serie de restricciones a la población civil bajo la excusa de un supuesto “asedio del Estado contra el pueblo”. Entre las medidas, el panfleto prohibió el tránsito después de las 10:00 p.m. por la vía Anorí-Medellín, las fiestas nocturnas tras el cierre de establecimientos y los llamados “piques o carreras” en el municipio. También estableció restricciones de circulación dentro del casco urbano —hasta las 11:30 p.m. entre semana y las 2:30 a.m. los fines de semana y festivos, con excepción de vehículos de organismos de socorro y misión médica— y le dio a las personas “forasteras” un plazo de 24 horas para abandonar el territorio, advirtiendo que quien incumpliera las exigencias tendría que “acarrear con las consecuencias de sus actos”. La marcha también exigió la liberación de una joven que continúa retenida, luego de haber sido sacada junto a otras ocho personas del sector conocido como Charcón de Liberia. De ese grupo, cuatro personas recuperaron la libertad, pero otras tres aparecieron muertas posteriormente en el vecino municipio de Cáceres. A estos hechos se suma el asesinato del capitán Deiby Arboleda, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Anorí, quien fue atacado por sicarios la tarde del 27 de agosto en una vía rural de la vereda Montañita, en el mismo municipio. “En Anorí conocemos el valor de la paz porque también hemos sentido el peso de la guerra. Caminamos por quienes ya no están, por quienes han sufrido, por quienes esperan volver a casa, por quienes sueñan con un mañana mejor y por nuestros niños y jóvenes, que merecen crecer en un municipio donde los sueños sean más fuertes que el miedo”, expresó la Alcaldía de Anorí tras la marcha. Lea más: Secuestro en Anorí terminó en tragedia: cuatro fueron liberados, tres aparecieron muertos y una joven sigue desaparecida Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas