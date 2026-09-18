Denuncian la desaparición de un comunicador y defensor de derechos humanos en Anorí, Antioquia

La desaparición de Julián Hincapié, comunicador comunitario y defensor de derechos humanos de Anorí, mantiene en alerta a sus familiares, amigos y a distintas organizaciones sociales del Nordeste antioqueño. El hombre fue visto por última vez el pasado 10 de septiembre, alrededor del mediodía, en zona rural del municipio, y desde entonces se desconoce su paradero.
La denuncia fue difundida por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), que pidió apoyo ciudadano para recopilar información sobre los últimos movimientos de Hincapié y contribuir así a su localización.
Hasta el momento no se ha establecido públicamente qué ocurrió tras el último contacto con él ni quién podría estar detrás de su desaparición, por lo que familiares y organizaciones que acompañan el caso solicitaron a quienes tengan información relevante que la entreguen directamente a las autoridades.
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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también se pronunció denunciando el caso. Además, reveló que, en lo corrido de 2026, Antioquia ha registrado 47 agresiones contra periodistas, de las cuales 14 corresponden a amenazas directas. La FLIP pidió a las autoridades continuar con la búsqueda efectiva del comunicador y confirmó que ya se encuentra documentando el caso y haciendo seguimiento a la situación.