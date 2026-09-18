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¿Piensa usar probióticos vaginales? estos son los mitos y verdades que debe saber

Conozca qué diferencias existen entre estos productos y qué se debe tener en cuenta antes de usarlos.

  • Los probióticos vaginales han ganado popularidad como una alternativa para cuidar la salud íntima femenina, aunque no todos tienen la misma composición ni cumplen la misma función. FOTO: Suministrada.
    Los probióticos vaginales han ganado popularidad como una alternativa para cuidar la salud íntima femenina, aunque no todos tienen la misma composición ni cumplen la misma función. FOTO: Suministrada.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Los probióticos han ganado espacio entre las opciones para el cuidado de la microbiota vaginal, especialmente ante la frecuencia de algunas infecciones. Sin embargo, no todos tienen la misma composición ni cumplen la misma función, por lo que conocer sus características es clave antes de incorporarlos a una rutina de cuidado íntimo.

Alrededor del 30% de las mujeres en edad reproductiva presenta vaginosis bacteriana, mientras que cerca del 75% de las mujeres adultas ha tenido al menos una infección vaginal por hongos durante su vida, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. La recurrencia de estas afecciones también ha aumentado el interés por el equilibrio de la microbiota vaginal y el uso de probióticos.

Miguel Botero López, cofundador de Fem Probiotics, explica que los probióticos vaginales están relacionados con bacterias, principalmente lactobacilos, que predominan en la zona íntima femenina y ayudan a mantener o recuperar el pH ácido de la vagina.

Uno de los principales mitos es que cualquier probiótico puede generar los mismos beneficios. Según el especialista, sus efectos dependen de factores como la cepa, la concentración y la formulación.

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“No todos los probióticos son iguales. Las características de los microorganismos que contiene cada producto determinan sus propiedades”, señala Botero.

En los productos dirigidos a la salud vaginal pueden encontrarse cepas como Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus crispatus o Lactobacillus gasseri. En cambio, los probióticos destinados a la flora intestinal contienen microorganismos adaptados al sistema digestivo.

También existen diferencias en las presentaciones. Los productos para la salud íntima femenina pueden encontrarse en óvulos, supositorios o cápsulas orales, mientras que los destinados a la microbiota intestinal se administran por vía oral.

¿Cómo saber si están funcionando?

Otro error frecuente es esperar una sensación inmediata después de consumir un probiótico. De acuerdo con Botero, estos productos pueden actuar sin producir cambios perceptibles, pues su objetivo está relacionado con el equilibrio de la microbiota.

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Por esa razón, la constancia y el seguimiento de las indicaciones del producto son aspectos importantes. “Consumirlos durante unos pocos días y abandonarlos después puede impedir mantener la regularidad recomendada para este tipo de complemento”, explica.

El especialista también señala que no deberían elegirse únicamente porque el producto se promocione como un “probiótico”, sino que es importante revisar su composición.

¿Los probióticos curan las infecciones vaginales?

No. Según el experto, los probióticos deben entenderse como una herramienta para el cuidado de la microbiota y no como un tratamiento para una infección vaginal que ya está presente.

Cuando aparecen síntomas como flujo anormal, picazón, ardor, dolor o cambios persistentes en el olor, la recomendación es acudir a un profesional de la salud para determinar la causa y establecer el tratamiento correspondiente.

El uso de antibióticos es otro escenario en el que puede considerarse un probiótico como complemento, debido a que estos medicamentos pueden modificar las comunidades bacterianas del organismo. Sin embargo, su utilización no reemplaza las indicaciones médicas ni garantiza por sí sola la recuperación de la microbiota.

Además del uso informado de estos productos, el cuidado de la salud íntima incluye prácticas como evitar las duchas vaginales, utilizar ropa interior transpirable y consultar ante cambios que persistan.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Para qué sirven los probióticos vaginales?
Los probióticos vaginales pueden contribuir al equilibrio de la microbiota y ayudar a mantener o recuperar el pH ácido de la vagina. Su efecto depende de las cepas, la concentración y la formulación del producto.
¿Todos los probióticos sirven para la salud vaginal?
No. Los probióticos intestinales y los dirigidos a la salud vaginal pueden contener microorganismos diferentes. Entre las cepas asociadas con la microbiota vaginal están Lactobacillus rhamnosus, L. reuteri, L. crispatus y L. gasseri.
¿Los probióticos vaginales curan las infecciones vaginales?
No deben considerarse un tratamiento para una infección ya presente. Ante síntomas como flujo anormal, picazón, ardor, dolor o cambios persistentes en el olor, se recomienda acudir a un profesional de la salud.
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