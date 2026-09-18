¿Piensa usar probióticos vaginales? estos son los mitos y verdades que debe saber

Los probióticos han ganado espacio entre las opciones para el cuidado de la microbiota vaginal, especialmente ante la frecuencia de algunas infecciones. Sin embargo, no todos tienen la misma composición ni cumplen la misma función, por lo que conocer sus características es clave antes de incorporarlos a una rutina de cuidado íntimo.

Alrededor del 30% de las mujeres en edad reproductiva presenta vaginosis bacteriana, mientras que cerca del 75% de las mujeres adultas ha tenido al menos una infección vaginal por hongos durante su vida, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. La recurrencia de estas afecciones también ha aumentado el interés por el equilibrio de la microbiota vaginal y el uso de probióticos.

Miguel Botero López, cofundador de Fem Probiotics, explica que los probióticos vaginales están relacionados con bacterias, principalmente lactobacilos, que predominan en la zona íntima femenina y ayudan a mantener o recuperar el pH ácido de la vagina.

Uno de los principales mitos es que cualquier probiótico puede generar los mismos beneficios. Según el especialista, sus efectos dependen de factores como la cepa, la concentración y la formulación.

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“No todos los probióticos son iguales. Las características de los microorganismos que contiene cada producto determinan sus propiedades”, señala Botero.

En los productos dirigidos a la salud vaginal pueden encontrarse cepas como Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus crispatus o Lactobacillus gasseri. En cambio, los probióticos destinados a la flora intestinal contienen microorganismos adaptados al sistema digestivo.

También existen diferencias en las presentaciones. Los productos para la salud íntima femenina pueden encontrarse en óvulos, supositorios o cápsulas orales, mientras que los destinados a la microbiota intestinal se administran por vía oral.