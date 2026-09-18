Ni Durán, ni Romaña: los grandes borrados en la primera lista de la Tricolor rumbo al 2030

¿No volverá a estar en la Selección Colombia el delantero antioqueño Jhon Jáder Durán mientras Néstor Lorenzo sea el entrenador nacional? Esta es una de las preguntas que más se ha repetido después de que el técnico argentino entregó la lista de 26 elegidos para la fecha Fifa de finales de septiembre y los primeros días de octubre.
El atacante, que juega para el Benfica de Portugal, donde ha tenido actuaciones destacadas, es uno de los “grandes” ausentes en la primera convocatoria del seleccionado criollo después del Mundial de Norteamérica.
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