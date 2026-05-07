Él es alias Víctor Chalá, quien estaría detrás del presunto homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia

Aunque aún no lo han encontrado, todos los indicios darían cuenta que el periodista Mateo Pérez Rueda, de 25 años, fue asesinado en la vereda Palmichal, municipio de Briceño. De su desaparición y posible muerte señalan a alias Víctor Chalá, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, que habría llegado a la zona de la mano de alias Calarcá para fortalecer este grupo armado.
El nombre de pila de este insurgente es Jhon Édison Chalá Torrejano, quien era el frente de finanzas del frente Darío Gutiérrez, que delinque en el departamento de Huila. Sin embargo, los movimientos que se han presentado dentro de este grupo, que incluirían a alias Primo Gay, y que le estarían dando mucho poder dentro de esta facción criminal.