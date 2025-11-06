Medellín será la sede del Alternativa Film Festival 2026

Este jueves, en el marco del festival de cine Miradas Medellín, se dio a conocer que la capital antioqueña será la sede de la tercera edición del Alternativa Film Festival, evento que promueve y visibiliza películas, documentales y cortometrajes destacados por su impacto social.

Lea: ¡Prográmese con Miradas! Cine gratis por todo Medellín del 4 al 9 de noviembre

En julio ya se había anunciado que este festival, fundado por la plataforma de movilidad inDrive, llegaría a Colombia después de realizar sus dos primeras ediciones en Almaty, Kazajistán, en 2023, y en Yogyakarta, Indonesia, en 2024.

“Vemos a Medellín como un centro cultural vibrante, que cada vez se está desarrollando más rápido. Para nosotros eso es muy importante porque nuestra apuesta no está en las grandes capitales políticas y económicas, sino en aquellos lugares donde la cultura es la protagonista”, explica Liza Surganova, directora de Alternativa, sobre la realización del evento en la ciudad.

Este festival de cine nómada, que busca presentar producciones audiovisuales que inspiren transformación e impacto en las comunidades, se llevará a cabo del 21 al 30 de abril de 2026 y la entrada será gratuita. Durante esos diez días, más de 100 invitados internacionales visitarán Medellín para participar en proyecciones, conversatorios y ruedas de negocios.