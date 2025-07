Álvaro Montero deja Millonarios y ficha por Vélez, en Argentina: el club capitalino ya anunció quién será su reemplazo

Sobre Montero, el equipo argentino destacó que “su rendimiento lo posicionó en el radar de la Selección Colombia, donde ya disputó 8 partidos, además de haber actuado durante la etapa juvenil en los representativos Sub 20, Sub 21 y Sub 23. Montero tuvo presencia frecuente en convocatorias recientes, dando cuenta de vigencia y proyección en el arco cafetero”, según indicaron en su sitio oficial.

El club argentino ya presentó a Montero en sus redes sociales, donde el jugador dio sus primeras palabras a los hinchas. “Esperemos darles muchas alegrías, venimos a competir, a ganar muchos títulos y a mejores. Muchos arcos en cero”, dijo el arquero colombiano.