Tribunal de Bogotá otorgó la libertad a Uribe y corrigió a la juez Sandra Heredia

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la detención domiciliaria que pesaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ordenó su libertad. De esa manera, esperará el fallo de segunda instancia tras la apelación que su defensa interpuso a la condena de 12 años.

La detención domiciliaria inmediata había sido decretada por la juez de primera instancia, Sandra Heredia, quien en un fallo histórico, por tratarse del primer expresidente condenado, lo había sentenciado por fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal, el 1° de agosto.

Según la juez, la medida de prisión domiciliaria era necesaria para que “la ciudadanía confíe en las instituciones”, se garantice la seguridad del condenado y se eviten riesgos de fuga.

La defensa del expresidente consideró la medida de aseguramiento como “injusta” y acudió al mecanismo de la tutela.

En la tutela, radicada tres días después de la condena, los abogados del político de 73 años argumentaron que se habían vulnerado los derechos a la libertad, la dignidad humana, al debido proceso y a la presunción de inocencia.

De acuerdo con su exposición, tal cual consta en el documento judicial, Uribe “expresó su inconformidad con la decisión, en cuanto que el numeral 4° dispuso librar la boleta de encarcelación y el traslado inmediato a su domicilio, donde cumplirá la pena de prisión, de modo que es inminente su detención. Cuestionó la orden de privarlo de la libertad sin que el fallo quedara en firme, porque se interpuso el recurso de apelación que se encuentra en trámite”.

En su argumentación, el Tribunal Superior cuestionó los motivos por los cuales la jueza 44 ordenó esa detención domiciliaria inmediata y le dio la razón a los abogados de Uribe.

“La falladora insistentemente destacó el reconocimiento público del enjuiciado, pero el derecho penal de autor se encuentra proscrito en el ordenamiento penal, de modo que el sujeto solo debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, no por su personalidad, lo cual utilizó la operadora de justicia como un criterio de la peligrosidad por ella percibida, lo cual es subjetivo”, indicó el alto tribunal.

“Ese tipo de razonamiento desconoce el principio de igualdad ante la Ley y el criterio de proporcionalidad, al priorizar fines genéricos y simbólicos sobre derechos fundamentales como la restricción de la libertad lo cual, también resulta desproporcionado en cuanto prevalece la presunción de inocencia hasta que la decisión condenatoria cobre ejecutoria; sin embargo, aquí se procuró el cumplimiento de esa sanción de manera anticipada para la resocialización, con un fundamento ambiguo como la preocupación de que la sociedad interprete esa libertad como un escenario de impunidad”, añadió.